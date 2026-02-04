Tras un trabajo de seguimiento realizado por personal de la Brigadas Antidrogas y de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Colonia, fue desarticulada una banda que se dedicaba al tráfico de drogas y otros lícitos en Juan Lacaze.

La investigación dirigida por la Fiscalía de Rosario derivó en la realización de seis allanamientos en esa localidad del departamento de Colonia y en la detención de ocho personas (seis varones y dos mujeres), en el marco de la operación denominada Boomerang.

En los allanamientos fueron incautadas distintas sustancias (cocaína, marihuana y pasta base), así como armas y municiones. Además, fueron requisados tres vehículos, incluyendo un minibus que era utilizado para el transporte de sustancias, además de balanzas de precisión y distintos electrodomésticos.

El monto de dinero incautado en este procedimiento ascendió a unos 650 mil pesos y 570 dólares.

La Justicia condenó a estas personas por delitos de ofrecimiento en venta y negociación de sustancias estupefacientes en reiteración real, suministro, tráfico interno de armas de fuego y municiones, y encubrimiento, entre otros, con penas que van desde los tres años y medio a un año de prisión.