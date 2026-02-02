El jueves 29, Ose detectó desperfectos en el emisario de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la zona de la playa Del Medio, ubicada a unos quinientos metros del puerto comercial de Colonia del Sacramento, por lo cual comenzó a verter esos líquidos en el arroyo La Caballada, que desemboca en el Río de la Plata.

Esa situación provocó un foco de contaminación, con alta presencia de coliformes fecales, entre otras bacterias, en las aguas de ese arroyo, así como en las cercanas playas Ferrando y Honda, según lo detectó personal del laboratorio de la Intendencia de Colonia.

La comuna coloniense advirtió, el viernes 30, sobre los riesgos de bañarse en ese sector de la costa de la capital departamental, que tiene forma de península.

Los desperfectos ocurrieron en una planta de tratamientos que fue inaugurada hace menos de tres años, tras la realización de una inversión de más de ocho millones de dólares.

Esa planta contiene una unidad para recibir la descarga de camiones barométricos, que son tratados conjuntamente con las aguas residuales domésticas generadas en esa ciudad.

Los efluentes son enviados al nuevo emisario, que tiene una longitud de 580 metros, ubicado a ocho metros de profundidad en el Río de la Plata. Previo al volcado de esas aguas al Río de la Plata.

Tras recibir la comunicación de esa situación, que se siguió repitiendo a lo largo del último fin de semana, autoridades de la comuna coloniense mantuvieron una reunión con la directora departamental de Salud, Silvia Berardo; la jefe técnica departamental de OSE, Virginia Solano; el subprefecto de Puerto de Colonia, Pablo Vescia, entre otros, donde se tomó la determinación de alertar a la población sobre los riesgos que podría provocar el contacto con esas aguas contaminadas.

“Los resultados de los análisis realizados en el agua no fueron buenos, por lo cual estamos recomendando no bañarse en las playas Honda y Ferrando”, comentó el intendente de Colonia en entrevista realizada por Canal 3, y resaltó que “se trata de un tema de salud; hay que decir las cosas por su nombre”.

Rodríguez añadió que, según la información aportada por OSE el lunes 2, técnicos de la empresa Saceem, que estuvo a cargo de la construcción de esa planta, llegarían a Colonia del Sacramento para iniciar tareas de reparaciones, tras haber volcado aguas contaminadas a los cursos de agua durante más de 96 horas.