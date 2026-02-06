El gobierno central aún no ha tomado definición acerca de un posible realojo de las familias que están radicadas en el populoso asentamiento irregular Las Malvinas, ubicado a pocas cuadras del centro de Colonia del Sacramento, tal como fue informado por la diaria. Se estima que en ese lugar viven más de 2.000 personas en condiciones deficientes en materia sanitaria y con riesgo de inundaciones recurrentes debido a la cercanía con el Río de la Plata.

Si bien autoridades de la comuna coloniense han expresado en reiteradas oportunidades que existe una cartera de tierras disponible para hacer frente a ese realojo, aún no ha habido una determinación al respecto por parte del gobierno central para comenzar un proceso de construcción de viviendas y de traslados de personas, algo que demandará una inversión millonaria.

El edil del Frente Amplio Carlos Fernández, en diálogo con la diaria, subrayó “la necesidad” de que se inicie “un proceso de realojo” de las familias que viven en ese lugar, “o de regularización de las condiciones, porque existen riesgos sanitarios “muy fuertes”. “Es impresionanente la cantidad de perros que viven en el asentamiento, pero también es impresionante la cantidad de garrapatas que tienen esos animales, lo cual genera un riesgo muy grande para todos”, expresó el edil.

Asimismo, Fernández dijo que los camiones recolectores de la comuna coloniense no ingresan al asentamiento, y que en las inmediaciones hay pocas volquetas para depositar los residuos domiciliarios. El edil agregó que en las últimas horas realizó gestiones en distintos organismos públicos para hacer frente a esas demandas.

Esta semana, Fernández se reunió con un grupo de vecinos del lugar, a quienes les expresó que “sin organización no hay cambio posible, no hay una transformación que se pueda lograr en ese lugar”. “En realidad, tanto en campaña política como también muchas veces en las gestiones, aparecen directores, aparecen cargos políticos, que dicen que van a resolver y que van a caer con las cosas como por arte de magia y va a quedar resuelto, para que los vecinos no se preocupen”, criticó. La semana próxima habrá otra reunión de vecinos para conformar una comisión barrial.

Fernández dijo “que el realojo completo de este asentamiento será algo muy complejo”, y añadió que los vecinos “no están planteando que se realoje a todo el mundo de una sola vez”. “Los vecinos están planteando que se empiece a resolver el tema con algunas reubicaciones al principio, para que puedan ver crecer a sus hijos en mejores condiciones de vida”, explicó.

“Nosotros hemos escuchado a las autoridades de la intendencia decir que el dinero y las tierras para el realojo están disponibles” y “también hemos escuchado a responsables del gobierno a nivel nacional que dicen que están haciendo gestiones para resolver esta situación; bueno, si está todo, me parece que es hora de marcar las prioridades”, concluyó.