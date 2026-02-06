El gobierno atenderá un viejo reclamo expresado por distintos actores educativos, sociales y políticos de Nueva Palmira: la construcción de un segundo liceo en esa localidad, dado que el único liceo existente hasta el momento se encuentra desbordado. Por eso, a lo largo del año pasado, distintos actores mantuvieron reuniones con autoridades del gobierno central para canalizar esa demanda.

La noticia de que el gobierno finalmente atenderá el reclamo fue conocida en la tarde del jueves 5, tras lo cual habitantes de esa localidad y representantes políticos valoraron ese logro conquistado “en forma colectiva”.

El único liceo de Nueva Palmira funciona en una casa antigua que recibe a diario 750 alumnos, cuando su capacidad es para 450.

En una entrevista realizada por la diaria, la directora del liceo, Jimena Modernell, contó que el local fue donado por la familia Fontana y acondicionado para dar clases y que aunque la casona “está muy bien mantenida, con un gran trabajo que se ha realizado desde siempre, no deja de ser una casa con habitaciones muy chicas”.

Además, se ha registrado un incremento en el número de estudiantes “con muchas personas que llegan por trabajo a la ciudad y sus hijos se insertan en el ámbito educativo local”. “No hay espacio real para recibir nuevos alumnos ni tampoco para cuidar la calidad educativa de los estudiantes estables”, aseveró Modernell.

En ese sentido, la funcionaria explicó que “por ejemplo, no tenemos una biblioteca como tal, no contamos con un salón de arte, de música ni de dibujo, por lo que las improvisaciones a veces se pueden y a veces no, y eso lleva a que no se termine de poder llevar a cabo al 100% las actividades o clases”.