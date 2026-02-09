Hasta el 24 de febrero estará abierto el período de inscripciones para el ingreso a las más de 140 carreras de grado que se dictarán en la Universidad de la República (Udelar) en 2026.

El calendario completo de inscripciones, incluyendo los períodos extendidos definidos por algunas facultades y servicios, se encuentra disponible en el portal de Ingresos 2026 de la Udelar.

Para inscribirse en cualquier carrera de la Udelar, las personas interesadas deberán contar con cédula de identidad vigente, carné de salud o carné del adolescente vigente, foto carné, certificación de estudios secundarios completos.

En el caso de egresos de liceos públicos, UTU, escuela militar o liceo policial, el centro educativo deberá registrar el egreso en el sistema informático correspondiente. Quienes hayan cursado bachillerato en instituciones privadas deberán tramitar la fórmula 69A o 69B y cargarla en la plataforma de inscripción.

La inscripción se hace exclusivamente en modalidad virtual, a través de la plataforma Bedelías de la Udelar. Para acceder es obligatorio contar con una identidad digital habilitada, que puede ser TuID (otorgado de forma gratuita por Antel, con activación presencial en sus locales) o Usuario Gub.uy (gratuito, con validación presencial en los puntos habilitados).

Con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior, la Udelar, a través del Programa de Respaldo al Aprendizaje en coordinación con el Servicio de Atención Central, pone a disposición espacios de apoyo para la orientación y acompañamiento durante el período de inscripciones. Los espacios virtuales funcionan los martes y jueves de febrero, de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00, a través del link.

En estos espacios, tutores pares y docentes brindarán atención personalizada para responder consultas y orientar en el proceso de inscripción.

En tanto, en Colonia del Sacramento los miércoles y viernes de febrero, entre las 10.00 y las 12.00, funciona un espacio presencial en la oficina de la Udelar que funciona en el Campus Municipal Alberto Suppici de Colonia del Sacramento.

En 2026, en la sede de la Udelar de Colonia dictará las carreras Analista en Computación, Tecnicatura en Bienes Culturales, Tecnólogo en Administración y Contabilidad, y, por primera vez, se impartirá el Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería.