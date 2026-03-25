Tal como lo adelantó la diaria, en la previa de la sesión extraordinaria que se realizó este martes en la Junta de Colonia, el intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional,PN) visitó las tres bancadas que conforman el pleno de la junta, para agradecer la votación positiva al proyecto de presupuesto quinquenal aprobado por amplia mayoría la semana pasada.

De manera solitaria, Rodríguez visitó en primera instancia la bancada del Frente Amplio (FA), donde una gran mayoría de sus ediles acompañaron la aprobación en general del presupuesto y la mayoría de los artículos.

En diálogo con la diaria, la edila del sector Movimiento de Participación Popular (MPP) y coordinadora de bancada, Mónica Rivero, dijo que la visita de Rodríguez se dio “en buenos términos”.

En ese encuentro, que duró aproximadamente 20 minutos, Rivero le manifestó que desde el FA “esperan que en la redacción final, antes de ser enviado al Tribunal de Cuentas, fueran contemplados los aportes realizados por el FA que constan en actas y que se valorara el apoyo y la confianza que se le brindó al ejecutivo, a diferencia de lo que había sucedido en otras intendencias”, en claro mensaje a la actitiud de los ediles del PN de Montevideo que votaron en negativo.

Asimismo, los ediles frenteamplistas “valoraron” la disponibilidad del director de Hacienda, José Amaro, con quien mantuvieron varios encuentros en los últimos meses. No obstante, la bancada del FA solicitó a Rodríguez “que cumpla con la respuesta a los pedidos de informes que venimos realizando porque esa es la forma de ejercer el contralor por parte de nuestra bancada”, indicó Rivero.

Por su parte, el edil Carlos Fernández comentó a la diaria que en esa reunión “le comenté al intendente que yo no acompañé el presupuesto por un tema claro: no se cumplió con lo establecido en campaña en relación al alumbrado público”. “En campaña electoral, tanto desde el FA como en el PN, “se dijo que se iba a tratar y se iba a ingresar en el presupuesto, algo que no sucedió y que nos parece de orden por una cuestión de promesas y de que este impuesto pesa en el bolsillo de la gente”, añadió.

Fernández expresó que “nosotros no estamos en contra del gobierno, pero hay cosas que debemos remarcar que se vienen haciendo mal y no hay cambios”.

Tras el encuentro con la bancada frenteamplista, el jefe comunal visitó la oficina del Partido Colorado, donde Malvina Saret es la única representante en la junta coloniense.

En diálogo con la diaria, Saret dijo que la visita del intendente “fue breve”, y allí “agradeció el apoyo y el respeto con el cual se trató el presupuesto en la junta”. La edila colorada comentó que asimismo “se conversó acerca del gobierno que Rodríguez quiere llevar adelante en el departamento”, que debería apuntar a ser “de construcción para todos, donde los aportes que se pudieran brindar por parte de los ediles siempre sean muy bienvenidos”. “Rodríguez valoró el apoyo como institución y como bancada que le dio el Partido Colorado en este momento”, reconoció Saret.

Antes de iniciar la sesión, el intendente visitó la bancada nacionalista. Allí había una nutrida concurrencia de ediles titulares y suplentes recibió a Rodríguez. El oficialismo esperó al intendente con una silla disponible para él sobre la punta de una mesa larga.

En sus laterales, el presidente de la junta, Félix Osinaga, y la secretaria general, Claudia Maciel, acompañaron el encuentro que duró aproximadamente 15 minutos, previo al inicio de sesión que ya en esos momentos estaba bastante retrasado.