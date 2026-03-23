El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, anunció que este martes concurrirá a la Junta Departamental para “agradecer personalmente” a las distintas bancadas el respaldo otorgado al presupuesto quinquenal recientemente aprobado, que contó con una amplia mayoría de votos. Esa sesión se desarrollará en carácter extraordinario, con el objetivo de recibir a dirigentes sindicales locales que analizarán la situación laboral en Colonia del Sacramento tras el cierre de las metalúrgicas Yazaki y Cla Sienz.

El jefe comunal destacó el apoyo político recibido y lo interpretó como una señal de confianza hacia la gestión que encabeza. “Es un gran honor”, expresó días atrás, al tiempo que subrayó que ese respaldo implica también “una gran responsabilidad” de cumplir con lo comprometido en el plan de gobierno.

En esa línea, Rodríguez confirmó que solicitó autorización a la presidencia de la junta coloniense para concurrir a la sesión que se desarrollará este martes, para trasladar “el agradecimiento mío y de todo nuestro gobierno” a los ediles de todos los partidos, en un gesto que busca reforzar el vínculo con el órgano legislativo. “Siempre dije que el gobierno departamental está compuesto por el ejecutivo y la Junta Departamental”, expresó Rodríguez.

La aprobación del presupuesto, que regirá en el período 2026-2030, se produjo con votos del oficialismo, el Partido Colorado y parte de la bancada del Frente Amplio, en una sesión que se resolvió con rapidez.

Para el intendente, ese escenario abre una etapa que debería sostener el mismo tono de diálogo. “Esto tiene que seguir de esta manera”, planteó, en referencia a la relación entre el ejecutivo departamental y la Junta.

Matices

Pese al amplio respaldo logrado, el presupuesto no estuvo exento de cuestionamientos. En efecto, más allá de que la mayoría de sus ediles acompañaron la aprobación en general y la mayoría de los artículos, desde sectores del FA se plantearon reparos sobre la asignación de recursos hacia áreas sociales y de juventud, en un contexto departamental marcado por dificultades en el empleo. Asimismo, cuestionaron las remuneraciones asignadas a los principales referentes del gobierno departamental, y reclamaron su rebaja.