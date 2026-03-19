Durante la votación del presupuesto en la Junta Departamental de Colonia, el 18 de marzo, en la Junta.

Este miércoles, en un debate que se extendió durante cinco horas, Junta Departamental de Colonia aprobó el presupuesto quinquenal 2026-2030 de la Intendencia con una amplia mayoría —26 votos en general y unanimidad en varios artículos— en una sesión que, además de definir el principal instrumento de gestión del gobierno departamental, dejó algunas muestras de cambio en la dinámica política del legislativo.

El respaldo, que incluyó votos del oficialismo, el Partido Colorado y sectores del Frente Amplio, confirmó un escenario que ya se anticipaba en la previa, pero que terminó consolidándose con un dato político relevante: la existencia de acuerdos transversales en aspectos centrales del proyecto, como la presupuestación de los funcionarios municipales.

Un “antes y después”

Para el experimentado edil del Partido Nacional, Sergio Bertón, uno de los aspectos más significativos no estuvo solo en el contenido del presupuesto, sino en la forma en que se procesó. En diálogo con la diaria, Bertón expresó que el tratamiento de ese proyecto marcó “un antes y un después” respecto a períodos anteriores, tanto por la organización del proyecto como por el clima de trabajo en la Comisión de Hacienda.

Bertón destacó especialmente la incorporación de un Texto Ordenado de Tributos (TOTIC), que reúne en un solo cuerpo normativo todas las disposiciones que generan ingresos para la Intendencia —muchas de las cuales históricamente se votaban por separado—. “Se presentaron 47 artículos con esa base, más anexos con organigrama, personal y cargos. Fue una presentación mucho más clara y amigable”, explicó.

A su vez, valoró el funcionamiento de la comisión, donde —según relató— se logró un informe unánime con modificaciones a más de 20 artículos, sin mayores tensiones. “Trabajamos en un ambiente muy bueno, con respeto y ganas de acordar”, afirmó.

Según el edil nacionalista, hubo tres factores que determinaron “un cambio de aires” en las negociaciones entre las diferentes bancadas para lograr la aprobación de este proyecto por una amplia mayoría: “la nueva conformación de la bancada del FA, con ediles jóvenes y muy capaces, que ofrecen una renovación muy importante para esa fuerza política; el rol que cumplió el nuevo director de Hacienda, José Amaro, que es muy campechano y que tiene experiencia y habilidades políticas; y la propia confección del proyecto de prespuesto”.

El edil nacionalista valoró la actitud de la bancada frenteamplista, destacando una mayor disposición al debate pero también a la construcción de acuerdos. “Discrepan, pero a la hora de decidir actúan con honestidad”, señaló, al tiempo que subrayó la presencia de una nueva generación de ediles. En esa línea, consideró que el proceso puede anticipar un quinquenio “más serio y más pacífico”, con menor nivel de “confrontación estéril”.

Pese al amplio respaldo logrado, el presupuesto no estuvo exento de cuestionamientos. En efecto, más allá de que la mayoría de sus ediles acompañaron la aprobación en general y la mayoría de los artículos, desde sectores del FA se plantearon reparos sobre la asignación de recursos hacia áreas sociales y de juventud, en un contexto departamental marcado por dificultades en el empleo. Asimismo cuestionaron las remuneraciones asignadas a los principales referentes del gobierno departamental, y reclamaron una rebaja de las mismas.