En la tarde de este miércoles, el plenario de ediles de la Junta Departamental de Colonia se reunirá para votar el presupuesto quinquenal enviado por el ejecutivo comunal. Ese proyecto ingresó el 9 de enero ingresó a la Junta Departamental de Colonia, y desde ese momento, los ediles tienen cuatro meses para estudiar, analizar y trabajar en el presupuesto. De acuerdo a consultas realizadas por la diaria en las distintas bancadas con representación en ese organismo, el proyecto será respaldado por los ediles del Partido Nacional, Partido Colorado y también varios del Frente Amplio (FA)

En el Presupuesto 2026-2030 se plantea un incremento en los ingresos para el año 2026, de casi un 30% superior a lo recaudado en el año 2024, estimándose lograr una recaudación de 121 millones de dólares. “Eso se basa en un aumento en los recursos departamentales de un 20 por ciento y un aumento importante en los de origen nacional más del 40% superior a los recibidos en el 2024”, explicó el edil nacionalista Sergio Bertón a la diaria.

En cuanto a los egresos se prevé “un mantenimiento en lo que responde a los programas de funcionamiento y un aumento importante en los programas de inversiones de un 60% siempre comparando con lo realizado en el 2024”, añadió.

En relación a obras presupuestadas se destacan, más allá de lo que refiere a los tradicionales -balastados, tratamientos asfálticos, cordón cuneta y mantenimientos asfálticos y lo referente a las Direcciones de Arquitectura y Alumbrado- la realización de inversiones en las distintas localidades.

Por su parte, el edil del FA Emmanuel Martínez valoró este punto como uno de los aspectos positivos del proyecto: “Hay un crecimiento importante en materia de inversiones, principalmente en obras, que responde a críticas que hicimos en el período pasado”. No obstante, el edil frenteamplista advirtió que ese incremento convive con una estructura de gasto que sigue teniendo un peso considerable en el funcionamiento interno de la intendencia, lo que relativiza el alcance del giro inversor.

Salarios

El presupuesto también detalla los salarios del intendente, secretario general, alcaldes y otros cargos ejecutivos de particular confianza, así como los funcionarios de las distintas dependencias, según detalla el documento al cual tuvo acceso la diaria.

Al intendente Guillermo Rodríguez se le adjudicó un salario neto de 527.299 pesos, mientras que la secretaria general, Belén Rico, percibe 300.089 pesos. En tanto, el director de Hacienda, José Amaro, tiene asignado un salario de 234.773. Más abajo se encuentran los directores de departamentos y secretaria privada, con 176.081. Los directores políticos perciben 141.746, mientras que los alcaldes de las distintas localidades perciben entre 133.429 y 153.443, de acuerdo a la cantidad de habitantes de los municipios.

Los salarios de los funcionarios municipales no profesionales oscilan entre los 35.000 y 80.000 pesos de sueldo base neto, los cuales se ven acrecentados con compensaciones y realización de horas extras. Este proyecto de presupuesto prevé la eliminación de 119 cargos y la creación de otros 127 en relación al anterior.

Distribución de recursos

El análisis por áreas muestra que una parte importante de los recursos se concentra en el funcionamiento operativo —alrededor del 14%— y en servicios esenciales como Higiene y Ambiente. Martínez también cuestionó que la suma de los recursos destinados a desarrollo económico, desarrollo humano y juventud no alcanza el 2,5% del total.

“En un contexto de desempleo, especialmente juvenil, parece que el presupuesto administra bien el presente pero tiene poca proyección hacia el futuro”, sostuvo.

Otro de los elementos que introduce matices en el análisis es la distribución de recursos entre municipios. En términos absolutos, el municipio de Juan Lacaze —gobernado por el Frente Amplio— será el que reciba mayor asignación en el quinquenio, en un departamento donde el resto de los municipios están en manos del Partido Nacional.

Para Martínez, este dato constituye una señal política a destacar: “Más allá de las diferencias, hay que reconocerlo como algo positivo, porque puede permitir atender demandas históricas”.

Entre ellas, mencionó obras de infraestructura vial pendientes en barrios como Villa Pancha y en el paraje Minuano. No obstante, Martínez criticó la falta de previsiones para el Parque Industrial de Juan Lacaze.

“No hay inversiones previstas para el parque industrial, ni una estrategia clara para transformarlo”, cuestionó Martínez, quien interpretó esta ausencia como una señal de falta de proyección en materia productiva.

“Posiblemente”, según estimaciones realizadas por integrantes de la bancada oficialista consultados por la diaria, este proyecto resulte aprobado en forma general y en particular en esta misma jornada, dado que el proyecto contiene “únicamente” 47 artículos, que podrían ser analizados en una sesión que, no obstante, se prevé que durará varias horas.

Inversiones en localidades

Carmelo: protección Costera con 14 millones de pesos, a realizarse entre 2026 y 2027

Juan Lacaze: remodelación Av. C. Mederos por 137 millones de pesos, a realizarse entre 2026 y 2027. Además, el acondicionamiento general del acceso por Ruta 54 (en conjunto con el Dpto. de obras) por 93 millones de pesos, con aporte del BID por $ 69.750.000.

Colonia del Sacramento: remodelación de Av. Mihanovich por 30 millones de pesos.

Rosario: el “acondicionamiento Bv. Zorrilla de San Martín”, con 30 millones de pesos, más 25,5 aportados por los Fondos de Desarrollo de Infraestructura (FDI) de la **Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República.

Colonia Valdense: la Rambla Fomento-Los Pinos con 10 millones de pesos, más 8,5 millones de pesos aportados por FDI.

La Paz: rambla Fomento-Los Pinos con aporte de 8,5 millones aportados por el FDI.

Nueva Palmira: construcción de piscina y su calefacción y techado por 42 millones, con aportes de 35,7 aportados por el FDI.

Ombúes de Lavalle: techado de la piscina con un costo de 21 millones, incluyendo aportes del FDI por 17,85 millones.

Conchillas: Remodelación de la plaza 25 de Agosto, por un total de 20 millones, que incluyen 17 millones aportados por el FDI.