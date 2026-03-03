El Liceo N° 2 de Colonia del Sacramento comunicó que no estará permitido el uso de teléfonos celulares durante la jornada educativa, tanto en clases como en otras actividades desarrolladas dentro de la institución y en salidas didácticas.

La decisión fue difundida mediante un comunicado dirigido a estudiantes y familias, en el cual la sala docente fundamenta la medida en la necesidad de “asegurar la atención en clase y fortalecer los vínculos interpersonales dentro de la comunidad educativa”. Asimismo, subraya que la institución apuesta a generar un clima de trabajo que favorezca la concentración, el intercambio presencial y la participación activa en el aula.

El comunicado también aclara que la medida rige durante todo el horario escolar y alcanza a las actividades organizadas por el liceo fuera del edificio. Al mismo tiempo, establece que, ante situaciones de urgencia, la comunicación con las familias se canalizará a través de los medios institucionales habituales —adscripción y dirección—, procurando garantizar que ningún estudiante quede incomunicado ante una eventualidad.

Además, el centro recomienda a los estudiantes hacer uso de las computadoras portátiles entregadas por el Plan Ceibal, que seguirán siendo herramienta de trabajo pedagógico cuando el docente así lo disponga.

En Carmelo, la comunidad educativa del Liceo N° 1 también adoptó una determinación en el mismo sentido. Según fue comunicado en redes sociales, no se permitirá el uso de celulares dentro del centro educativo.