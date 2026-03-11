Desde hace algunas semanas, en la sala principal del Teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento se desarrollan unas obras que apuntan a mejorar las instalaciones del espacio cultural que recibe una nutrida cantidad de espectáculos y eventos cada año.

En ese marco, el coordinador de teatros de la Intendencia de Colonia, José Luis Banchero, dijo a la diaria que en esta oportunidad “se está concretando el cambio del piso de la sala y la colocación de nuevas butacas”, con el objetivo de “optimizar las condiciones de uno de los principales espacios culturales del departamento”.

Esta intervención responde, además, “a planteos que en reiteradas oportunidades han realizado los propios usuarios del teatro desde que asumimos la coordinación”, en relación “a la necesidad de mejorar este aspecto de las instalaciones”, destacó el funcionario.

Las butacas que se encontraban instaladas hasta hace pocos días “habían cumplido su ciclo de uso”, indicó Banchero, y comentó que “muchas de ellas continuarán cumpliendo funciones en otras salas del departamento, previo proceso de recuperación y restauración, dado que ya han sido solicitadas por distintos espacios culturales”.

Banchero recordó que “ante el planteo realizado el pasado año” al ejecutivo comunal para realizar esas mejoras a la principal sala coloniense, el entonces Intendente Carlos Moreira “autorizó a la Dirección de Cultura a realizar el llamado correspondiente para el recambio de butacas”. En la actual administración liderada por Guillermo Rodríguez, “se resolvió incorporar también el cambio del piso de la sala complementando así una mejora integral del espacio”, valoró.

Banchero comentó que las obras se vienen realizando con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Patrimonio, “que acompaña y supervisa los distintos trabajos que se desarrollan en el edificio”.

Se estima que el viernes 14 quedarían colocadas las butacas, y posteriormente “faltarían realizar algunas tareas de acondicionamiento y ajustar detalles para reabrir la sala el lunes 23”, expresó Banchero.

“Sin dudas estas mejoras representarán un avance significativo para el centro cultural, permitiendo ofrecer mayores condiciones de confort al público y fortaleciendo el desarrollo de las actividades artísticas y culturales que allí se realizan”, resaltó el funcionario.

Para Banchero, el desarrollo de esas obras representa “una señal clara del compromiso de continuar trabajando en la mejora de los espacios culturales del departamento, impulsando y articulando propuestas que sigan fortaleciendo la vida cultural de Colonia”.