El miércoles 25, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó el informe anual de seguridad vial correspondiente a 2025. De acuerdo con ese trabajo, en todo el país fallecieron 471 personas en 2025, lo que representa 8,5% más que en 2024. Además, el relevamiento detalla que se registraron 22.842 siniestros (4,1% más que el año anterior), en los que hubo 28.342 personas lesionadas (3,8% más que 2024).

Con relación al departamento de Colonia, el informe señala que 32 personas fallecieron en siniestros de tránsito. De ese total, 21 fallecieron en jurisdicción departamental, mientras que las restantes 11 en rutas nacionales. Ese guarismo genera que la tasa de mortalidad por esa causa ascienda a 23,5 en ese departamento.

El total de lesionados en el departamento de Colonia en ese período asciende a 1.203 personas, de las cuales 988 culminaron con heridas leves, mientras que 183 con heridas graves.

El informe detalla algunos apuntes importantes “que aportan evidencia concreta del perfil epidemiológico de cada departamento y apoyo para la toma de decisiones diferenciadas por territorio”.

Colonia muestra “tasas de mortalidad elevadas (23,5), con tasas de lesividad cercanas al promedio, sugiriendo una mayor proporción de siniestros de alta gravedad”. Con relación al uso de casco, en ese departamento se registra “la menor proporción de uso de casco entre motociclistas participantes en siniestros (61,8%)”, y se destaca “como el departamento con mayor brecha respecto al promedio nacional”.

Para las autoridades, resulta llamativo que “departamentos con alta tasa de mortalidad como Colonia coincida con niveles de uso de casco relativamente bajos”, lo que se observa como “un factor de riesgo que puede explicar la mayor gravedad de los siniestros en esas jurisdicciones”.

Con respecto al alcohol en sangre, Colonia presenta una positividad de alcohol moderada (5,8%) y, junto con el bajo uso de casco en participantes de siniestros (61,8%), muestra un “perfil de riesgo multifactorial”.

259 personas fallecidas en una década

De acuerdo con la información proporcionada anualmente por Unasev, se percibe un crecimiento en la cantidad de víctimas fatales generadas por siniestros de tránsito en los últimos dos años. En efecto, en 2024 fallecieron 24 personas por esa causa en Colonia, mientras que el año pasado fueron 32 las víctimas fatales. No obstante, el guarismo de 2025 no alcanzó al de 2023 (34), que fue el mayor en la última década.

Fallecidos en siniestros de tránsito cada año en Colonia

2016: 21

2017: 29

2018: 25

2019: 20

2020: 35

2021: 15

2022: 24

2023: 34

2024: 24

2025: 32.