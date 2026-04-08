El lunes 27 en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento, el proyecto denominado Cine Club Colonia, proyectará la película Un cabo suelto, de Daniel Hendler.

Como festejo de aniversario de la creación de esta propuesta gestionada por 11 cinéfilos residentes de la capital departamental, a partir de las 20.00 se podrá ver de manera gratuita la película presentada en 2025.

Cine Club Colonia “nace como un nuevo espacio cultural que promueve el encuentro y la reflexión a través del cine”, según comentó a la diaria, Claudia Simón, integrante del proyecto.

Esta iniciativa “prioriza que se reproduzcan producciones nacionales”, aunque no se descartan proyectar películas de otros países. Esta propuesta cuenta con el apoyo de la comuna a través de la Dirección de Cultura y de la Coordinación de Teatros Municipales, y con la colaboración técnica de CirculaCine.

Carlos en el Centro en Colonia Valdense y Rosario

La obra teatral Carlos en el Centro, dirigida por Santiago Echande, se presenta este fin de semana en el departamento de Colonia. El sábado 11, a partir de las 20.30 estará en el Centro Cultural Isabel Artus de Colonia Valdense. En tanto, el domingo 11, a la misma hora, la obra se podrá ver en la Biblioteca José Pedro Varela de Rosario.

La obra cuenta con las actuaciones de Juan Duarte, Nico Asti y Francisco Esmoris. La música está a cargo de Augusto Graña y en la iluminación Christian Toledo.

La gira de Carlos en el Centro por el departamento de Colonia se da gracias a los Fondos Regionales para la Cultura, con el apoyo de la Dirección Nacional de Cultura.

Las entradas se pueden adquirir a través de los teléfonos 099 046 954 para las localidades en Colonia Valdense, y 091 089 844 para las de Rosario.