El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) establece que en 2025 el 16,6% de la población uruguaya vive por debajo de la línea de pobreza, lo que implica una leve mejora respecto de 2024, cuando el indicador se ubicaba en 17,3%.

En términos absolutos, esto significa que 166 de cada 1.000 personas no alcanzan ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, según la medición por ingresos que utiliza el organismo oficial.

A pesar de la mejora general, el informe evidencia fuertes desigualdades estructurales. La pobreza sigue concentrándose en los sectores más jóvenes: cerca del 40% de las personas pobres son menores de edad, con tasas que superan ampliamente el promedio nacional.

También se registran diferencias territoriales significativas. Mientras que en Montevideo la pobreza aumentó en 2025, en el interior del país se redujo, consolidando una brecha entre regiones.

En este contexto, el departamento de Colonia se ubica entre los territorios con menor incidencia de la pobreza a nivel nacional, junto con San José, Maldonado y Flores, con niveles que no alcanzan el 8,9% de su población, al igual que ocurrió con los valores de 2024.

De ese modo, Colonia aparece en el grupo de departamentos con mejores indicadores socioeconómicos, en contraste con zonas del norte del país —como Artigas, Rivera o Cerro Largo— donde la pobreza alcanza los niveles más altos.