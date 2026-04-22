Si bien en el año pasadose registró una caída de los homicidios, robos y rapiñas en el departamento de Colonia, los delitos vinculados a la violencia intepersonal muestran una tendencia al alza, según el Anuario 2025 publicado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior (MI).

Las denuncias por violencia doméstica presenta el crecimiento más significativo de acuerdo a ese trabajo, pasando de 730 denuncias en 2015 a 1.732 en 2025. También los delitos sexuales registraron un crecimiento en ese departamento, ya que hubo 30 denuncias en 2015, mientras que en 2025 llegaron a 133.

En ese contexto, la Jefatura de Policía de Colonia impulsa la creación de una Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género en Carmelo, la segunda ciudad más poblada de ese departamento después de Colonia del Sacramento. La ceremonia de inauguración se desarrollará el jueves 30 de abril a las 11.00, en la Seccional N°3 de esa localidad.

“Aumento de las desigualdades”

En entrevista con la diaria publicada en octubre de 2025, el jefe de Policía coloniense, Paulo Costa, había advertido sobre la tendencia al alza de algunos indicadores, como las denuncias por abuso sexual. Entre el 1° de enero y el 5 de octubre de 2024 se registraron 39 denuncias en ese departamento, mientras que en el mismo período de 2025 la cantidad de casos llegó a 91. En ambos, la mayoría de las víctimas fueron menores de edad.

Para Costa, el aumento de ese tipo de delitos también está relacionado con un aumento de las desigualdades y de las violencias en el departamento.