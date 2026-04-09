El sábado 11, a partir de las 14.30, el museo Valdense de la ciudad homónima, en el departamento de Colonia, comenzará la celebración de los 100 años de la institución.

En la sede del museo, ubicada en la histórica avenida Daniel Armand Ugón, bajo la consigna Jornada del Patrimonio Cultural Valdense, el espacio propone una serie de intervenciones con diversas voces, invitando a redescubrir el museo mediante distintos recorridos.

En diálogo con la diaria, Erika Velázquez, museóloga y funcionaria del Espacio Cultural Valdense, institución conformada por el museo, la biblioteca y el archivo local, dijo que “este es un año clave en el que también vemos materializados logros importantes”.

En ese sentido, comentó que en 2025 se logró inscribir al museo en el Registro Nacional de Museos y Colecciones Museográficas, lo que fue “un hito muy importante que nos permitió sistematizar un poco las tareas, las colecciones y, en definitiva, nuestra historia”.

Además, Velázquez agregó que la inscripción “nos dio herramientas para seguir investigando sobre la historia, cómo ha surgido el museo y cómo ha sido su trayectoria a lo largo de los años”.

“A raíz de este trámite, como equipo, nos llevó a diagramar una planificación a corto y mediano plazo que también nos posiciona de otra manera”, valoró. Otro de los pasos importantes que el museo pudo dar fue poder postularse para los Fondos para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales del interior del país, que convoca el Ministerio de Educación y Cultura (MEC): “Presentamos un proyecto para el rediseño y la transformación de la exposición permanente, habiendo sido seleccionados. Esto nos animó muchísimos para seguir concretando por etapas todas las ideas que van surgiendo”, señaló Velázquez.

Con respecto al aniversario de la institución, la museóloga dijo que “este aniversario es clave por lo dicho y por todas las cosas que sucederán a futuro”. En esa línea comentó que, por primera vez, el Espacio Cultural Valdense “adhiere a una jornada que se viene desarrollando hace cuatro años en Italia, organizada por la Oficina de Archivo Histórico y Bienes Culturales de la Mesa Valdense de aquel país, denominada Le Giornate del Patrimonio Culturale Metodista e Valdese”.

“Desde aquí nos adherimos el sábado 11 con un programa muy diverso, con breves intervenciones que invitan a redescubrir el museo”, comentó la funcionaria. Velázquez manifestó que “durante estas jornadas lo que buscamos es mostrar el valor y las riquezas del patrimonio protestante”.

“Desde el espacio cultural nos interesa revalorizar y presentar el patrimonio que se resguarda en el museo y lo vemos de manera tangible”, dijo Velázquez, y añadió que “será muy interesante poder poner en diálogo ese patrimonio material con los relatos y las historias de los participantes del encuentro”.

“Creemos que poner en diálogo estas distintas voces que participarán en la jornada nos pueden llegar a mostrar que el patrimonio valdense es una historia compartida, que se construye de forma colectiva, a través de múltiples experiencias y distintos territorios”, concluyó Velázquez.

Programa

A las 14.30 será la apertura a las jornadas y actividades que se desarrollarán durante la celebración con la charla “Un siglo del Museo Valdense: memoria y transformación”, a cargo de Erika Velázquez y Juanita Bertinat.

A las 15.00 habrá una actividad coral de la comunidad valdense a partir del patrimonio sonoro, a cargo de Fabricia Malán.

A las 15.30 charla sobre los 150 años de Colonia Cosmopolita, a cargo de Daisy Geymonat y Ana Luisa Gonnet.

A las 16.15, el grupo de la Liga Femenina Los Trapitos presentan Patrimonio textil: creando comunidad a través de las colchas.

A las 16.45, Mario Vigna presenta Mirada sobre el templo de Colonia Bidou, Argentina.

A las 17.30 Fabricia Malán expondrá sobre las bandas musicales en las comunidades valdenses rioplatenses de fines del siglo XIX y principios del siglo XX a través de fotografías e instrumentos.