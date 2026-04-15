Juan Antonio Damiani, director de DDC Desarrollos, y Carlos Calleja, CEO de Grupo Calleja, el 14 de abril, en la presentación de Fresh Plaza Colonia en la Plaza de Toros.

Este martes, en la Plaza de Toros del Real de San Carlos, se realizó el lanzamiento de Fresh Plaza Colonia, un emprendimiento comercial que se instalará en el ingreso a Colonia del Sacramento, en un predio lindero a Colonia Shopping. El evento contó con la presencia de autoridades departamentales y nacionales, incluyendo al intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, al subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, al director general de Empleo del Ministerio de Trabajo, Federico Araya, legisladores, así como representantes de cámaras empresariales, entre otros. Previo a la realización de este evento, los organizadores habían anunciado que el presidente Yamandú Orsi también participaría, algo que finalmente no ocurrió.

El proyecto Fresh Plaza es impulsado por DDC Desarrollos y propone un formato de mall abierto que combinará propuestas comerciales, gastronómicas, de servicios y entretenimiento.

El director de la firma, Juan Antonio Damiani, destacó el carácter estratégico del emplazamiento del proyecto, y destacó que será “un lugar donde pasear, comprar y resolver necesidades cotidianas en un mismo espacio”, adaptado a las nuevas formas de consumo y circulación urbana.

Damiani subrayó además que el emprendimiento apunta a integrarse “al dinamismo que viene mostrando Colonia en los últimos años”. “Es una ciudad donde pasan muchas cosas, con un flujo constante de visitantes y un crecimiento sostenido de residentes” así como de turistas, señaló.

Juan Antonio Damiani y Guillermo Rodríguez. Foto: Ignacio Dotti

El desarrollo prevé una primera etapa de unos 5.000 metros cuadrados construidos sobre un predio de aproximadamente una hectárea, con un local ancla de Fresh Market –formato de cercanía del Grupo Disco– y cerca de 25 locales comerciales adicionales. De acuerdo con lo informado, la iniciativa implicará la generación de más de 200 puestos de trabajo directos.

Por su parte, el representante del Grupo Disco Uruguay, Carlos Callejas, hizo hincapié en la apuesta de la empresa por formatos comerciales de proximidad, “en línea con cambios en los hábitos de consumo”. En ese marco, sostuvo que los nuevos desarrollos tienden a priorizar “la experiencia de compra, la accesibilidad y la integración con el entorno”, en contraposición a los grandes centros comerciales cerrados.

Callejas señaló que Fresh Market busca insertarse “en la vida cotidiana de las ciudades”. “Este tipo de proyectos permiten generar centralidades nuevas, más amigables, donde la gente no solo va a comprar, sino también a encontrarse”, indicó.

En tanto, el intendente Rodríguez valoró la concreción de la inversión y su impacto en el desarrollo departamental, y destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para promover iniciativas de este tipo.

En un departamento que ha registrado varios cierres de empresas en los últimos años, Rodríguez valoró la generación de empleo asociada al proyecto. “Cada inversión que llega al departamento es una oportunidad para fortalecer el tejido productivo y generar más oportunidades para la gente”, afirmó.

Según se informó en la presentación, las obras comenzarán en junio de este año y tendrán un plazo estimado de ejecución de entre 16 y 18 meses, por lo que la inauguración podría concretarse hacia fines de 2027.

“El inicio de muchas cosas más”

En diálogo con medios locales, el empresario y expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani –padre de Juan Antonio, que encabeza el proyecto presentado en Colonia– recordó los orígenes de la desarrolladora y valoró el proceso de crecimiento de la empresa en las últimas dos décadas.

“DDC es una empresa que creamos hace 20 años. Iniciamos un proceso transformador que Juan Antonio ha llevado a muy buen puerto. Hemos desarrollado muchos proyectos en Montevideo y ahora se logró una alianza que va a permitir este lanzamiento, que creemos que será muy exitoso”, señaló.

Damiani describió el emprendimiento como un mall abierto, con fuerte énfasis en la accesibilidad y el estacionamiento. “Es un centro con mucho parking –como dicen los norteamericanos, ‘no parking, no business’– y con un ancla muy importante como Fresh Market, que llega por primera vez al departamento de Colonia”, destacó.

Foto: Ignacio Dotti

Asimismo, adelantó que el complejo contará con la participación de empresas líderes en distintos rubros, y remarcó que se trata de un proyecto sustentado en estudios previos. “Esto es producto de un trabajo y de un estudio de mercado importante, que dio muy bien”, afirmó.

El empresario también valoró las condiciones de Colonia como destino de inversión. “Es un lugar espectacular. Dan ganas de venir a vivir acá. Además, es una enorme puerta de entrada al país para los visitantes argentinos, y eso pesa a la hora de tomar decisiones”, sostuvo.