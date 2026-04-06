Un informe realizado por la consultora PWC, a pedido de la Asociación Turística Departamental de Colonia, señala que Colonia del Sacramento es más económica en hotelería y gastronomía que la capital argentina.

El estudio, realizado en marzo de 2026, comparó una canasta de servicios turísticos entre ambas ciudades y detectó diferencias significativas en alojamiento y gastronomía.

En el caso de la hotelería, una estadía de dos noches para dos personas en un hotel de cuatro estrellas cuesta en promedio 219 dólares en Colonia, frente a 383 dólares en zonas como Palermo, en Buenos Aires, lo que implica una diferencia de 43%. Si se consideran los beneficios fiscales para turistas extranjeros, la brecha se amplía hasta 48%.

La gastronomía también muestra ventajas para el destino uruguayo: una comida completa tiene un costo promedio de 32,8 dólares, frente a 51,6 dólares en Buenos Aires, es decir, 36% menos. Con la devolución de IVA en pagos con tarjetas extranjeras, la diferencia puede alcanzar el 48%.

Para el presidente de la Asocación Turística Departamental de Colonia, Andrés Castellano, “este estudio confirma un cambio en la relación de precios a nivel regional y permite reposicionar a Colonia en clave comparativa”. El dirigentte explicó a la diaria que “el foco está puesto en el mercado de cercanía –especialmente el área metropolitana de Buenos Aires– y en instalar la idea de que el destino puede ser incluso más conveniente que consumir dentro de esa ciudad”. “El combustible sigue siendo más barato en Argentina, y en los precios de los comestibles en supermercados estamos parejos”, añadió.

Sin embargo, el dirigente subrayó que la competitividad no se agota en los precios y que el principal desafío pasa por la gestión del destino. En particular, planteó la necesidad de mejorar la planificación y la articulación entre sector público y privado para capitalizar mejor la llegada de visitantes.

Ese señalamiento se vincula con la evaluación de los eventos masivos realizados durante Semana de Turismo, con las actuaciones de Chaqueño Palavecino en Carmelo y Soledad Pastorutti en Colonia del Sacramento. Castellano valoró la propuesta cultural, pero sostuvo que “si estas oportunidades se trabajan con más tiempo, se les puede sacar mucho más provecho”, en referencia a la capacidad de atraer turistas a partir de espectáculos y actividades.

En esa línea, apuntó que la clave no solo pasa por la realización del evento, sino por su estrategia de comunicación y comercialización previa. Según planteó, una planificación más anticipada permitiría, por ejemplo, promocionar paquetes turísticos en Argentina, generar mayor cobertura mediática y traducir esos eventos en más pernoctes.

Ocupación en Semana de Turismo

De acuerdo con un informe realizado por la Cámara Hotelera y Turística de Colonia, el promedio de ocupación en la ciudad fue de 69% entre el 28 de marzo y el 1° de abril, por debajo del 78% registrado en 2025.

El fin de semana largo mostró cifras más altas, con un promedio de 96% entre el 2 y el 4 de abril, aunque también levemente inferior al 97% del año pasado.

Según Castellano, la leve baja en la primera parte de la semana responde a una combinación de factores: el calendario –que concentró Carnaval y Turismo en marzo–, el efecto del clima y una menor tracción del mercado interno en esos días iniciales, tradicionalmente dominados por público uruguayo.

El dirigente destacó que, de todos modos, los niveles de ocupación se mantuvieron altos y que el tramo final volvió a mostrar la capacidad de atracción del destino. A partir de ese diagnóstico, insistió en la necesidad de trabajar con mayor anticipación la promoción y de desarrollar estrategias específicas para mejorar el rendimiento de los primeros días de la semana.

En cuanto al origen de los visitantes, se observó una paridad entre uruguayos y argentinos, que representaron cada uno el 42% del total, seguidos por brasileños (8%) y otras nacionalidades (8%).