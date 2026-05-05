El acordeonista argentino Chango Spasiuk realizará dos presentaciones en el departamento de Colonia esta semana: el viernes actuará en el Centro Cultural Bastión del Carmen, y el sábado lo hará en el Teatro Uamá, en ambos casos a las 21.00.

En las dos funciones estará acompañado por el guitarrista Marcelo Dellamea, con quien desarrolla un formato de concierto centrado en el diálogo entre acordeón y guitarra. La propuesta recorre composiciones propias y piezas del repertorio tradicional del chamamé.

Spasiuk, nacido en la provincia argentina de Misiones en 1968, es uno de los principales exponentes del chamamé contemporáneo. Su obra combina la tradición musical del litoral con influencias de la música de Europa del Este, en particular por su ascendencia ucraniana, y ha sido reconocida tanto en escenarios populares como en circuitos internacionales.

En tanto, Dellamea es un guitarrista y compositor argentino vinculado a la música de raíz, con un recorrido que cruza el chamamé, el folklore y la canción litoraleña.

Las entradas para ambas funciones se encuentran a la venta en las respectivas salas y en Redtickets.