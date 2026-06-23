Carlos Rodríguez asumirá como subjefe de Policía de Colonia en reemplazo de Héctor Amaro

El actual subjefe de Policía de Montevideo se incorporará al comando encabezado por Paulo Costa, mientras Héctor Amaro pasará a retiro voluntario tras 36 años en la fuerza policial.

El comando de la Jefatura de Policía de Colonia tendrá modificaciones en las próximas semanas. El comisario mayor Carlos Rodríguez, quien se desempeña como subjefe de Policía de Montevideo, será trasladado a ese departamento para secundar al jefe de Policía de Colonia, Paulo Adán Costa. La decisión forma parte de la reestructura de mandos impulsada por el Ministerio del Interior.

Según informó Telemundo, Rodríguez dejará el segundo cargo jerárquico de la Policía capitalina para integrarse a la conducción de la jefatura coloniense. El oficial ha tenido una destacada exposición pública durante su desempeño en Montevideo, donde actuó como vocero en diversos operativos policiales y procedimientos del Ministerio del Interior.

El movimiento se enmarca en una serie de cambios anunciados por el ministro del Interior, Carlos Negro, quien señaló que la cartera viene realizando una evaluación permanente de la estructura policial para adecuar perfiles y responsabilidades a las necesidades actuales de seguridad.

La llegada de Rodríguez se producirá en el contexto de la salida del actual subjefe de Policía de Colonia, Héctor Amaro, quien culminará una extensa carrera en la institución.

Más de 36 años de servicio

En una entrevista concedida al semanario Helvecia, Amaro confirmó que su último día efectivo de trabajo será el 2 de julio. Posteriormente, hará uso de la licencia generada y pasará oficialmente a retiro el 1° de setiembre, poniendo fin a una trayectoria de más de 36 años en la fuerza policial.

Amaro recordó que ingresó a la Policía en Paysandú y destacó que gran parte de su carrera transcurrió en el departamento de Colonia, donde desarrolló cerca de tres décadas de servicio. Durante el diálogo con ese medio repasó distintos destinos y responsabilidades asumidas a lo largo de su trayectoria, así como el vínculo construido con las comunidades donde trabajó.

La transición en la subjefatura supone así el cierre de una etapa para uno de los jerarcas policiales de mayor permanencia en el departamento y la incorporación de un oficial con experiencia reciente en la conducción de la seguridad en Montevideo.

Con la llegada de Rodríguez, el comando de la Jefatura de Policía de Colonia quedará integrado por Costa como jefe de Policía y el propio Rodríguez como subjefe, una vez que el Ministerio del Interior complete la formalización administrativa de los cambios anunciados.