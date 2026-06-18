Comenzaron obras de “refuerzo estructural” en el centenario templo valdense de La Paz CP

Se trata del primer templo valdense construido en Sudamérica, que fue declarado Patrimonio Histórico Nacional en 1976.

En la pequeña localidad de La Paz, Colonia Piamontesa (CP), hace más de 130 años culminaron las obras de construcción del primer templo de la Iglesia Valdense en Sudamérica.

A mediados de la década de 1850, colonos valdenses comenzaron a llegar a Uruguay desde Europa, con un primer y fracasado intento en el departamento de Florida, para asentarse posteriormente en Colonia.

Allí, estos inmigrantes pudieron adquirir parcelas que habían sido fraccionadas de la antigua y amplia estancia El Virrey, donde, posteriormente, también encontrarían espacio los colonos suizos.

La construcción del edificio comenzó en 1869, a instancias del pastor Miguel Morel, en el terreno donado por la Sociedad Agrícola del Rosario Oriental. Comenzó a utilizarse en 1878 y fue terminado en 1893.

En 1976, la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural de la Nación lo denominó Patrimonio Histórico Nacional.

Al recorrer el templo, las paredes de 40 centímetros de espesor, los vidrios esmerilados de colores, las puertas y marcos de madera maciza –solo por enumerar algunas de sus características– evidencian la robustez de aquella obra que hoy siente el pasar de los años.

En ese marco, en 2025, la comisión que trabaja en el sostén de ese templo presentó un proyecto ante los Fondos para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales del Ministerio de Educación y Cultura. Tras su selección, el estudio de arquitectos Collet Lacoste comenzó con la obra, que principalmente consta de un refuerzo estructural del templo.

“Una obra con una importante protección patrimonial”

Gabriel Irigoy, capataz general de la empresa y encargado de esas obras de refacción, dijo en diálogo con la diaria que el trabajo principal “es confeccionar cinco pilares de refuerzo para que el templo no se siga abriendo y darle seguridad estructural desde el exterior”.

En ese sentido, el capataz relató que “hace dos semanas comenzamos la obra, concretando de a un pilar por vez”, ya que “debemos dejar secar y luego comenzar con el otro para no generar movimientos bruscos que debiliten aún más el edificio”.

“Estimamos que la obra nos llevará dos meses, aproximadamente”, comentó Irigoy, y añadió que “acá tenemos una importante protección patrimonial”. “Los trabajos que se plantean tienen que estar acorde con los protocolos patrimoniales, sin cambiar estructuras ni la estética del templo”, valoró. Irigoy explicó que “la obra que se desarrollará es muy sencilla: la parroquia simula una caja que se está abriendo, y por los años que tiene y por la construcción de aquellas épocas, con estos trabajos lo que hacemos es aguantarla, que no se siga abriendo, y darle seguridad para que se siga utilizando como salón múltiple”.

En 2020, la empresa había desarrollado la restauración de fachada principal y de las torres del templo. En ese sentido, Irigoy comentó que, si bien “los proyectos hacia adelante siguen”, “por el momento los trabajos a realizar son todos exteriores”. “Hay una pared que está en riesgo de derrumbe y en ella sí se trabajará para que no surja ningún imprevisto”, detalló.

Una vida vinculada a la Iglesia Valdense

Raquel Yarza nació hace 74 años en La Paz CP y desde 2017 integra una comisión, junto con otras seis compañeras, que trabaja y organiza beneficios para ayudar a la iglesia.

“Viví hasta los 20 años en la villa y luego me mudé por trabajo a Colonia Cosmpolita donde residí por más de 30 años”, comentó en diálogo con la diaria.

Además, también habitó en otras localidades cercanas, como Rincón del Rey y Los Pinos, y siempre estuvo vinculada a la comunidad valdense.

“En 2008 se armó un proyecto para la restauración íntegra del templo, pero “el presupuesto fue muy alto y en su momento nos aplastó, porque era muchísimo el dinero que precisábamos”, recordó.

“Luego pensamos que lo mejor era comenzar de a poco, y despacito fuimos haciendo algunas obras necesarias para mantener el templo”, comentó Yarza. “Arreglamos las veredas, las cúpulas y la fachada principal, luego con apoyo del Fondo Región Colonia restauramos los baños y la instalación eléctrica, que estaba muy deteriorada”, enumeró la vecina.

Además, recordó que la puerta principal del templo estuvo 152 años sin tocarse; “las molduras son las originales”, por lo que “tratamos de cuidar todo porque para nosotros este lugar significa muchísimo”, consideró Yarza.

“Este edificio es un patrimonio histórico del pueblo y así lo sentimos”, dijo la vecina. No obstante, comentó que para la realización de este proyecto “tuvimos que pedir ayuda” al Consistorio de la Iglesia de Colonia Valdense, dado que oficialmente “ellos son los dueños oficiales del edificio”.

“Lo importante es que nos dejan hacer, nos dejan trabajar, y siempre se los agradecemos”, comentó Yarza, y añadió que “para este proyecto precisamos muchos documentos y trámites que gracias a la dirección pudimos realizar y avanzamos en la propuesta”.

Desde la comisión “pretendemos que las obras que se están llevando a cabo queden prontas para octubre cuando se cumpla un nuevo aniversario del pueblo”, expresó Yarza.