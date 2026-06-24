Con más de 1.600 inscriptos, se desarrollará primera media maratón internacional de Colonia del Sacramento

El circuito comienza y finaliza en la Plaza de Toros; además, habrá carreras de 5 y 10 kilómetros.

Por primera vez, Colonia del Sacramento será escenario de una media maratón internacional de 21 kilómetros. La actividad se desarrollará el domingo 28 a las 9.00.

Según informaron los organizadores, cerca de 1.650 corredores se inscribieron para participar en la competencia, que también tendrá circuitos de 5 y 10 kilómetros.

Del total de inscriptos, 500 son argentinos, diez brasileños y los restantes son uruguayos.

La carrera partirá desde la Plaza de Toros, ubicada en el barrio Real de San Carlos, y culminará en el mismo lugar. Pasará por distintos atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad, como el Barrio Histórico y la extensa rambla sobre la costa del Río de la Plata.

Organizado por Solo Carreras, el evento “busca posicionarse como una experiencia integral para corredores y acompañantes”, comentaron los organizadores.

Tránsito restringido

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Colonia informó que para la realización de la media maratón, desde las primeras horas del domingo 28 hasta las 15.00 aproximadamente, “varias zonas de la capital departamental se verán cortadas o reguladas a la circulación vehicular”.

** Detalle

Avenida Mihanovich en toda su extensión. Rambla Costanera en toda su extensión. Alberto Méndez desde rambla costanera hasta la avenida General Flores. Av. General Flores desde Alberto Méndez hasta paseo San Gabriel. Barrio Histórico en su totalidad. Ituzaingó desde 18 de Julio hasta Arq. Odriozola. Arq. Odriozola en su totalidad. Av. Roosevelt desde terminal marítima hasta Dr. Casanello. Dr. Casanello en toda su extensión. Dr. Carlos Olalde en toda su extensión. Cabo Luciano Sánchez en toda su extensión. Ruta 1 vieja hasta acceso a barrio El General. Fernando J. Carballo desde acceso de ruta 1 hasta intersección con Óscar Cáceres. Óscar Cáceres en toda su extensión. Progreso desde Óscar Cáceres hasta Batlle y Ordóñez. Calle Batlle y Ordóñez desde Progreso hasta rotonda. Calle González Moreno en toda su extensión.

La Intendencia de Colonia comunicó que, además de algunos “cortes totales”, también se regulará el flujo vehicular y en algunos casos se habilitará un solo sentido de circulación”, que serán habilitados de forma progresiva a medida que avanza el transitar de los corredores.