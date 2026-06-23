Convenio entre Ministerio de Vivienda e Intendencia de Colonia no incluye realojo del populoso asentamiento Las Malvinas

La ministra Tamara Paseyro señaló que el asentamiento no fue incluido en el acuerdo porque hasta el momento no existía una propuesta de suelo urbanizado para el traslado; el intendente Rodríguez reiteró que la comuna dispone de tierras y de recursos para adquirirlas.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la Intendencia de Colonia firmaron este lunes un convenio marco para coordinar acciones de integración social y urbana en el departamento. El acuerdo fue suscrito por la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, y el intendente, Guillermo Rodríguez, y establece mecanismos de trabajo conjunto para identificar áreas prioritarias de intervención, prevenir nuevas ocupaciones irregulares y desarrollar proyectos de integración sociohabitacional.

Entre otros aspectos, el convenio compromete al MVOT a orientar, supervisar y eventualmente financiar proyectos presentados por la comuna, mientras que la intendencia deberá elaborar perfiles de actuación y aportar recursos técnicos para su ejecución. El acuerdo también prevé la actualización de información sobre asentamientos irregulares y la definición de prioridades para futuras intervenciones.

Aunque la firma estuvo centrada en la cooperación entre ambas instituciones, el tema que concentró la atención de los periodistas presentes fue la situación del asentamiento Las Malvinas, en Colonia del Sacramento, donde viven más de 250 familias y cuyo eventual realojo ha sido objeto de reclamos vecinales y de anuncios públicos durante los últimos años.

Consultada sobre si el convenio habilita la incorporación de Las Malvinas entre las prioridades de actuación, Paseyro respondió que el asentamiento no forma parte de los anexos suscritos este lunes.

“En este convenio que hoy estamos firmando no está el asentamiento Las Malvinas”, afirmó la ministra. Explicó que las prioridades surgen del trabajo conjunto con los gobiernos departamentales y que, además de la voluntad política y los recursos para construir viviendas, es necesario contar con suelo apto para desarrollar un proyecto de realojo.

“En el momento en que se empezó a trabajar sobre este convenio y hasta el momento, desde la intendencia, no había tierras disponibles para el realojo de este asentamiento”, sostuvo. No obstante, aclaró que el acuerdo deja abierta la posibilidad de incorporar futuras intervenciones, tanto en Las Malvinas como en otros asentamientos del departamento. Según indicó la funcionaria, actualmente existen 12 asentamientos identificados en Colonia dentro del registro nacional elaborado por la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana.

Las declaraciones de la ministra motivaron nuevas consultas debido a que Rodríguez había manifestado anteriormente que la comuna estaba dispuesta a aportar terrenos para concretar el traslado de las familias.

Ante ello, Paseyro precisó que no estaba afirmando que la intendencia careciera de cartera de tierras, sino que para iniciar un proyecto de realojo es necesario disponer de terrenos urbanizados y aptos para recibir una intervención habitacional.

“Eso no quiere decir que la intendencia nos plantee que tiene tierras. No son tierras, sino tierras urbanizadas, con toda la urbanización para empezar. Ahí empieza el proceso de estudio para determinar si son aptas”, explicó.

Posteriormente, Rodríguez reafirmó públicamente la disposición de la administración departamental a aportar suelo para una eventual solución habitacional en Las Malvinas.

“Lo dije públicamente y lo vuelvo a reiterar: el día que fuese necesario, el gobierno departamental iba a poner la tierra”, expresó el intendente. Agregó que la comuna cuenta con cartera de tierras y que, en caso de ser necesario, dispone además de recursos para adquirir nuevos predios.

“La intendencia está dispuesta a poner tierra para el realojo de Malvinas y ver lo que tenemos, si sirve; y si no sirve, ver qué características debería tener para poder hacer una inversión”, señaló.

Durante la conferencia, la directora de Vivienda de la intendencia, María Inés Urrutia, recordó que el acuerdo da continuidad a líneas de trabajo iniciadas en el período anterior y mencionó intervenciones actualmente en marcha en Carmelo, Rosario y Juan Lacaze. Por su parte, Paseyro destacó que recientemente se concretó en Rosario la compra de 15 viviendas en el mercado y señaló que el ministerio mantendrá como prioridad la atención de la emergencia habitacional, con especial énfasis en la infancia.