Curutchet aseguró que retornó al PN tras haber salido de prisión, lo que fue negado por integrante del directorio

Tras cumplir condena por el doble homicidio ocurrido en un choque que provocó mientras manejaba alcoholizado, el exedil también afirmó haberse reunido con Luis Lacalle Herrera, que le habría dado su apoyo para volver a la actividad política.

En la madrugada del 9 de setiembre de 2023, Daniela Bronee, su marido, Mauricio Thove, y la pequeña Martina, una sobrina de Mauricio que la pareja había adoptado tras haber quedado huérfana, habían salido de Colonia del Sacramento rumbo a Rosario, donde tomarían un ómnibus de excursión que los llevaría a Salto.

En el kilómetro 144 de la ruta 1, el motor de la camioneta Fiorino en la que viajaban sufrió una rotura de correa. Alejandra Saavedra, funcionaria policial y amiga de la pareja que viajaría con ellos al litoral, partió desde Rosario hacia ese punto de la ruta para auxiliarlos. Alejandra tardó unos minutos en llegar, quizás media hora, y mientras ella iluminaba el accionar de Mauricio, en la misma senda apareció un automóvil azul, conducido por el entonces edil nacionalista Héctor Curutchet, que los embistió. Curutchet viajaba solo y alcoholizado tras salir de un local bailable de Colonia del Sacramento.

El saldo del impacto fue terrible. Mauricio murió en el acto; Alejandra sufrió muerte cerebral y falleció pocas horas después; Daniela recibió heridas graves, de las cuales se pudo ir recuperando, mientras que Martina recibió heridas leves. Al momento del siniestro, Curutchet conducía un vehículo en alto estado de embriaguez: según determinaron las pericias, tenía 1,66 gramos de alcohol en sangre.

Veinte días después de ese siniestro fatal, la Justicia formalizó a Curutchet por dos delitos de homicidio, uno de lesiones graves y otro de lesiones leves a título de dolo eventual. La jueza actuante, Inés Núñez, dispuso una medida cautelar con prisión domiciliaria y uso de tobillera por 180 días. En tanto, a fines de enero de 2024 esas medidas fueron prorrogadas por 60 días más.

En octubre de 2023, en una nota dirigida al directorio del Partido Nacional (PN), Curutchet expresó que debido a “los trágicos hechos” y “en mi sentir de blanco y amante del Partido Nacional considero necesario presentar mi renuncia”, porque “el hecho ha tomado demasiada repercusión social” y “para que el mismo no se vea damnificado ni perjudicado por una equivocación personal que surgió en un ámbito privado”. Previo a esa determinación, varios de los principales referentes del nacionalismo en Colonia, como Walter Zimmer, Ricardo Planchón y el diputado Mario Colman, habían reclamado una fuerte sanción contra el entonces edil por parte del directorio nacionalista.

Finalmente, en el mediodía el 25 de marzo de 2024, y tras haber sido suspendida en dos oportunidades, en el Juzgado Letrado de Rosario fue la audiencia de homologación del acuerdo abreviado, mediante el cual Curutchet reconoció la culpabilidad de un delito complejo de homicidio culposo calificado por el resultado de la muerte de dos personas en concurso formal, con un delito de lesiones graves culposas y un delito de lesiones personales culposas tras haber protagonizado un siniestro de tránsito bajo estado de embriaguez en setiembre del año anterior.

Retorno y reuniones

Finalmente, Curutchet permaneció poco más de dos años en la cárcel, ya que descontó los seis meses que había estado en prisión domiciliaria y también logró redimir la mitad de la condena, ya que participó en actividades laborales y de estudio. La semana pasada, el exedil protagonizó una entrevista con Canal 3 de Colonia del Sacramento, en la que, entre otras cosas, aseguró haber retornado al PN con el objetivo de retomar la actividad política. También dijo que se había reunido con el expresidente Luis Lacalle Herrera. “Voy a volver a la política y ya estoy adentro del PN”, sostuvo Curutchet.

Sin consensos

Tras esas declaraciones, la integrante del directorio del PN y dirigente coloniense María de Lima desmintió que Curutchet haya retomado su vinculación formal con esa colectividad política.

“Él no es afiliado al partido. Cuando fue procesado por este accidente presentó su renuncia y hasta el momento no existe ninguna solicitud de reincorporación”, afirmó de Lima en diálogo con Radio del Oeste. En ese sentido, señaló que las expresiones realizadas por el exedil acerca de su supuesto retorno al nacionalismo “no tendrían sentido”, dado que actualmente “no forma parte del PN”.

La dirigente explicó que el encuentro que Curutchet mantuvo con el expresidente Luis Lacalle Herrera no implica ningún aval partidario. “Lacalle Herrera lo recibió cordialmente, pero hoy no integra el directorio ni tiene potestad para decidir sobre el ingreso o regreso de una persona al partido”, sostuvo.

De Lima añadió que tampoco existe una resolución del PN para reincorporar al exedil. “No hay una solicitud de Curutchet para ingresar nuevamente al PN ni una decisión para que eso ocurra”, enfatizó.

Consultada acerca de cuál sería la posición del directorio del PN ante una eventual solicitud de reingreso, señaló que el caso debería ser analizado por los órganos correspondientes, incluida la Comisión de Ética, debido a las circunstancias que motivaron su renuncia. No obstante, adelantó que, a su juicio, hoy no existirían condiciones para aceptar ese retorno. “Es una situación muy delicada y las reacciones que generaron estas declaraciones nos han llamado mucho la atención. Hemos recibido mensajes de ciudadanos y también de militantes blancos manifestando su malestar”, comentó.