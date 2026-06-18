Espacio Bianki y Albertine proponen Arte a la Carta en Colonia del Sacramento, este sábado

El sábado, en Albertine/ Pan y Café, ubicado en la calle 18 de julio 233, en Colonia del Sacramento, se presentará Arte a la Carta, una propuesta artística impulsada por Espacio Bianki, del artista plástico Diego Bianchi, en la cual también participarán alumnos, ex alumnos, y otros artistas del departamento de Colonia.

En ese marco, en esa jornada, a partir de las 14.30 y hasta las 19.30, el espacio gastronómico alojará a artistas que realizarán pinturas en vivo, diseño de indumentaria, desfile, fotografía, entre otras actividades.

Uno de los puntos más alto de la jornada será el desarrollo de pinturas en vivo sobre lienzos de 1,80 metros de largo. Luego se rasgarán para diseñar vestimentas que serán presentadas en un desfile que se realizará a posterior de la jornada artística.

En diálogo con la diaria, Bianki comentó que durante la jornada participarán “personas que nos acompañan y nos han acompañado en diferentes talleres realizados en nuestra casa”. En esta oportunidad, “el Espacio Bianki acompaña no solo con la experiencia adquirida durante los encuentros semanales”, sino que “se aplicarán los conocimientos aprendidos en un contexto más de la realidad”.

A la vez, habrá otros artistas que participarán con su arte, como de Paola Scavone, Claudia Machado, Ignacio Rosa, Laura Acosta y Susan Ramallo, entre otros participantes. Bianchi comentó que “se destaca la presencia de Scavone, que es científica y trabaja en el Clemente Estable en el área de microbiología”. “Ella diseña vestimenta y participará en esta intervención”, indicó el artista.

Para Bianki, “esta ha sido una producción que tiene un desarrollo netamente colaborativo”, donde “no hay un interés de monetizar la labor”, sino “contribuir para que surjan espacios de arte que interesen a las personas en Colonia”.