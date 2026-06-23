Miguel Odriozola Guillot presenta guía de obras arquitectónicas modernas y contemporáneas del departamento de Colonia

El arquitecto e investigador especialista en patrimonio coloniense presentará una publicación que reúne 23 obras arquitectónicas representativas de ese departamento.

En 2018, el arquitecto coloniense Miguel Ángel Odriozola Guillot presentó la primera Guía de patrimonio arquitectónico y urbano del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. En aquella oportunidad, la elección de ese formato le dejó “una muy buena experiencia” al reconocido arquitecto coloniense, ya que esa guía se convirtió en una herramienta eficaz tanto para estudiantes e investigadores como para turistas y público general interesado en el patrimonio.

Con ese antecedente a cuestas, el 3 de julio a las 19.00, en el Centro Cultural AFE de la capital coloniense, Odriozola presentará un segundo trabajo en esa línea, Guía 2: modernos y contemporáneos en la arquitectura del departamento de Colonia.

En diálogo con la diaria, el arquitecto explicó que esta publicación “surge como una continuidad natural de la primera guía”. “Estos ocho años de trabajo, investigación y recopilación documental” se iniciaron “cuando terminé el primer trabajo. Me quedé con ganas de seguir”, recordó.

Obra de Eladio Dieste. Foto: Miguel Odriozola Guillot

La idea inicial era profundizar sobre el Barrio Histórico o concentrarse en algunas obras emblemáticas de Colonia del Sacramento, en particular en aquellas vinculadas a la trayectoria de su padre, el arquitecto Miguel Ángel Odriozola Odriozola, fallecido en 2003. Sin embargo, “el proyecto fue creciendo hasta abarcar obras de distintas localidades del departamento”, señaló.

Para desarrollar la investigación, Odriozola trabajó junto con el arquitecto Gerardo Martínez, colaborador académico de la publicación. Ambos llegaron a conformar un listado inicial de cerca de 50 obras, que posteriormente debió reducirse a 23 para ajustarse “a criterios editoriales y al volumen de información disponible sobre cada edificio”, dijo el autor.

Cada obra incluye fotografías representativas, textos descriptivos, fichas técnicas, planos, imágenes aéreas y documentación histórica. Odriozola comentó que “algunas construcciones demandaron un tratamiento más extenso debido a la abundancia de material disponible”.

En ese sentido, remarcó que uno de los casos más destacados es el hotel Mirador, cuya historia permitió incorporar planos originales del arquitecto Julio Vilamajó, documentación del archivo familiar de Odriozola y materiales aportados por el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura. “Podríamos haber hecho un libro entero sobre el Mirador, pero la idea era mantener el formato de guía”, expresó.

La selección incluye obras de arquitectos fundamentales para la historia de la arquitectura uruguaya, entre ellos, Leonel Oronoz, Miguel Otaegui, Arturo Bergamino, Eladio Dieste y Miguel Ángel Odriozola.

Para el arquitecto, “el objetivo principal es contribuir a la valoración y preservación de un patrimonio muchas veces poco conocido”. “Si no se difunde, no se conoce; si no se conoce, no se valora, y si no se valora, no se cuida y entonces se pierde”, afirmó Odriozola.

Foto: Difusión

La publicación cuenta además con el respaldo de destacadas figuras del ámbito académico y crítico. Entre ellas se encuentran el crítico internacional Freddy Massad, la arquitecta y profesora titular en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) Laura Alemán –autora del prólogo– y el arquitecto Gustavo Scheps, exdecano de la FADU, quienes aportan sus reflexiones sobre la importancia del trabajo.

Según Odriozola, “existen numerosas construcciones que quedaron fuera de esta edición y que podrían formar parte de futuras publicaciones”. “Esta segunda guía es concebida como una primera aproximación a un universo mucho más amplio”, remarcó.

Durante la presentación de la guía participarán los arquitectos Gerardo Martínez y Álvaro Callón, y Lucas Cotze, responsable del diseño editorial. Además, Massad participará desde Barcelona mediante videoconferencia, mientras que Alemán lo hará desde Montevideo.

“Ojalá que esta publicación contribuya a que vecinos y visitantes descubran un patrimonio arquitectónico que muchas veces permanece fuera de los circuitos tradicionales, pero que constituye una parte esencial de la identidad cultural del departamento de Colonia”, concluyó Odriozola.