Teatro, circo, música y cine para las vacaciones de invierno en el departamento de Colonia

La programación se desarrollará entre el 29 de junio y el 12 de julio con propuestas gratuitas y espectáculos en distintas localidades del departamento.

La Intendencia de Colonia presentó la programación de actividades para las vacaciones de invierno 2026, que se extenderá desde el lunes 29 de junio hasta el domingo 12 de julio con una agenda que incluye teatro, circo, música, títeres, cine, talleres y actividades recreativas para niñas, niños y sus familias en diferentes localidades del departamento.

La propuesta combina espectáculos gratuitos organizados por la comuna, municipios y distintas organizaciones locales.

Agenda departamental

Las actividades comenzarán el lunes 29 de junio en Nueva Palmira, donde el Club Peñarol será sede de una jornada gratuita con juegos inflables desde las 13.00, la obra La princesa y el jorobado a las 14.00 y un espectáculo del Circo Rosketi a las 15.00. Ese mismo día, el Museo de Colonia del Sacramento abrirá entre las 12.00 y las 16.00 con actividades lúdicas, dibujos para niños y una búsqueda de pistas para hacer en familia.

El martes 30, el Centro Cultural Bastión del Carmen recibirá, a las 17.00, el espectáculo El increíble mago de las megaburbujas, mientras que el museo volverá a ofrecer su propuesta recreativa gratuita entre las 12.00 y las 16.00.

El miércoles 1º de julio la programación llegará a Colonia Valdense, donde el Club Esparta ofrecerá una tarde con juegos inflables a las 13.00, Pekelín Circo estará a las 14.00 y habrá un espectáculo de clowns a las 15.00. En paralelo, el Bastión del Carmen presentará, con entrada gratuita, la obra infantil Acrobino a las 14.00.

El jueves 2 habrá actividades en dos puntos del departamento. En Colonia del Sacramento, la Comedia Departamental pondrá en escena La habitación de Aída a las 14.00, mientras que en Miguelete habrá juegos inflables desde las 13.00, estarán el musical Rim pum pam a las 14.00 y la obra La Loca Compañía a las 15.00.

La programación continuará el viernes 3 en Florencio Sánchez, con juegos inflables a las 13.00, una presentación de la Comedia Municipal a las 14.00 y la obra La Loca Compañía a las 15.00. Ese mismo día, el Bastión del Carmen ofrecerá un espectáculo de circo a las 19.00, con entradas generales a 250 pesos.

El sábado 4 el Centro Cultural Don Bosco de Juan Lacaze llevará a cabo una jornada gratuita con juegos inflables desde las 13.00, se presentarán el musical Las aventuras de Farolito a las 14.00 y el espectáculo Mares y Arenas de Títeres Aimarú a las 15.00. Mientras tanto, el Bastión del Carmen presentará dos funciones –a las 15.00 y 17.00– de En busca del dragón azul, del grupo Encanto al Alma.

La agenda cerrará el domingo 5 con una función de En busca del dragón azul a las 15.00 en el Centro Cultural Rosario y con el espectáculo gratuito Girando, del Circo Rosketi, a las 14.00 en el Bastión del Carmen.

Juan Lacaze aporta programación

Además de la actividad departamental prevista para el sábado 4 de julio, el Municipio de Juan Lacaze presentó la propuesta Invierno en Movimiento, una agenda que se desarrollará entre el 29 de junio y el 5 de julio con talleres, teatro y espectáculos distribuidos en distintos espacios culturales de la ciudad. La iniciativa es organizada por las comisiones de Turismo y Cultura del municipio, junto al Museo Arqueológico Mora, la Biblioteca José E Rodó y el Centro Cultural Don Bosco, con apoyo de la Intendencia de Colonia.

La programación comenzará el lunes 29, a las 16.00, con el taller infantil “Las manos en la arcilla” en la Biblioteca José E Rodó. El martes 30, a las 17.00, se presentará la obra Acrobino en la sala de teatro de la biblioteca. El miércoles 1º de julio habrá dos funciones –a las 14.30 y a las 16.00– de Aída, a cargo de la Comedia Municipal de la Intendencia de Colonia. El jueves 2, entre las 14.30 y las 16.00, se realizará el taller para adolescentes “Marcas del pasado, miradas del futuro”; el viernes 3, a las 17.00, llegará el espectáculo Rin pun pan, de Nico Caraballo; y el domingo 5, a las 15.00, la programación culminará con la obra Atrapada en la pantalla, de Mandrágora Teatro, de Montevideo.

Cine en Carmelo y Fiesta del Chocolate

Como complemento de la agenda departamental, el Cine Teatro Uamá de Carmelo ofrecerá funciones durante todo el receso escolar, con Minions a las 15.00 y Toy Story 5 a las 17.00 todos los días, además de distintos estrenos en el horario nocturno, entre ellos Super Girl, Jackass, El día de la revelación, Scary Movie 6, Backrooms, Obsesión, Evil Dead Rise y Moana.

El cierre de la programación será el domingo 12 de julio en Nueva Helvecia, donde tendrá lugar la Fiesta del Chocolate entre las 9.00 y las 18.00 en la Plaza de los Fundadores, con una jornada dedicada a la gastronomía, los emprendimientos y las actividades para toda la familia.

El programa completo se encuentra a disposición en el sitio web.