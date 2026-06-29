Udelar amplía oferta e incorpora un Ciclo Inicial Optativo en el Área Social y Artística en Regional Suroeste

La inscripciones estarán abiertas del 6 al 19 de julio, mientras que las clases comenzarán a dictarse en agosto.

La Universidad de la República (Udelar) presentará el jueves 2 de julio una nueva propuesta de formación para la Región Suroeste: el Ciclo Inicial Optativo (CIO) del Área Social y Artística, una trayectoria de ingreso universitario que permitirá a estudiantes comenzar estudios superiores en la Regional Suroeste, con sede en Colonia del Sacramento y Mercedes, y luego continuar una amplia variedad de carreras del área en otras sedes del país.

El lanzamiento se realizará en el teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, a las 11.30, con la participación de autoridades universitarias y departamentales, en el marco del proceso de descentralización de la enseñanza superior que impulsa la Udelar.

El CIO está dirigido a personas que hayan culminado el bachillerato y se desarrolla durante dos semestres. Para acreditarlo, los estudiantes deberán completar al menos 80 créditos distribuidos en distintos módulos. Una vez finalizado el trayecto, podrán continuar estudios en carreras de las facultades que integran el Área Social y Artística con reconocimiento de los créditos obtenidos.

De forma excepcional, durante el segundo semestre de 2026 se ofrecerán cuatro unidades curriculares obligatorias: Introducción a la Universidad, La cuestión social en la historia, Metodología de la investigación e Introducción a la Epistemología. Las inscripciones al CIO estarán abiertas del 6 al 19 de julio y las correspondientes a las unidades curriculares entre el 20 y el 24 de julio, a través del portal de Bedelías de la Udelar. Los cursos comenzarán el 3 de agosto.

La propuesta se suma a la oferta educativa que la Udelar ya desarrolla en su sede de Colonia del Sacramento.

Allí se dicta la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales (Tubicu), una carrera de dos años y medio orientada a la formación de técnicos para la conservación, documentación, investigación y gestión del patrimonio cultural, con énfasis en bienes muebles e inmuebles.

También se imparte el Tecnólogo en Administración y Contabilidad, que en Colonia ofrece la orientación en Cooperativismo y Asociativismo. La carrera tiene una duración de tres años y busca formar profesionales para desempeñarse en organizaciones públicas, privadas y del sector cooperativo, atendiendo a las características del desarrollo regional.

La oferta se completa con la Licenciatura en Tecnologías Digitales, que se dicta en modalidad híbrida y procura formar profesionales en el desarrollo, implementación y gestión de tecnologías digitales, con un perfil orientado a responder a las necesidades de transformación tecnológica del país.

Además de las carreras de grado y pregrado, la sede desarrolla propuestas de Educación Permanente y otras actividades académicas abiertas a la comunidad.

La incorporación del CIO del Área Social y Artística amplía las posibilidades de acceso a la educación superior para los estudiantes del departamento, ya que constituye una puerta de entrada a numerosas carreras universitarias sin necesidad de trasladarse inmediatamente a Montevideo u otras sedes.

Según informó la Udelar, el nuevo ciclo compartirá algunas unidades curriculares con la Tecnicatura en Administración y Contabilidad y la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales, fortaleciendo la articulación entre las propuestas académicas que actualmente se desarrollan en la Región Suroeste.

Por mayor información, consultar en la web.