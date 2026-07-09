Asumieron las nuevas autoridades de la Junta Departamental de Colonia

“El relacionamiento entre bancadas durante este período viene siendo mucho mejor que en años anteriores”, valoró el edil Emmanuel Martínez.

Este miércoles, la Junta Departamental de Colonia eligió a las nuevas autoridades que conducirán la institución legislativa durante los próximos 12 meses.

En una breve sesión, los ediles resolvieron que Felíx Osinaga del Partido Nacional (PN), continúe en el cargo de presidente, Emmanuel Martínez del Frente Amplio (FA) fue elegido como primer vicepresidente, y Malvina Saret, del Partido Colorado (PC), como segunda.

En diálogo con la diaria, Martínez comentó que fue una breve sesión “porque todo estaba acordado desde antes”. “Esta vez se dio de manera natural que el PN aceptara que el FA tuviera la vicepresidencia sin condicionar el nombre del edil”, explicó, algo que “anteriormente no pasaba porque ellos daban su voto dependiendo cual era el nombre que se proponía”.

En ese sentido, dijo que “cada bancada propuso su edil y se votó en bloque, algo que no pasa normalmente, que todos los partidos voten a la terna propuesta desde antemano”, añadió.

El edil frenteamplista indicó que “la propuesta para asumir este cargo no la esperaba”, y “me tomó de sorpresa por parte de mis compañeros de bancada”.

Además de la elección de la mesa de la junta, las bancadas eligieron nuevos representantes, quedando Carlos Fernández como coordinador del partido de izquierda, Eduardo Hebling en el PN y Malvina Saret en el PC.

“Un relacionamiento mucho mejor entre bancadas”

Durante el período pasado, Martínez fue elegido también como vicepresidente de la junta. En aquel momento, el edil del sector Partido Demócrata Cristiano (PDC), desarrollaba sus primeros pasos como edil, elegido por primera vez para ese cargo en las elecciones departamentales de 2020. Meses después de asumir, Martínez renunció por entender que su presencia en ese cuerpo “era más simbólica que otra cosa”.

“En aquel momento se dio algún hecho puntual como los incidentes entre algunos ediles frenteamplistas y el presidente Alejandro Fioroni”, recordó Martínez. “En mi caso era mi primera experiencia como edil y por una cuestión colectiva y de solidaridad con mis compañeros, lo mejor era da un paso al costado”, añadió.

“Con el paso del tiempo uno va madurando y conociendo la cuestión y por suerte se fue acomodando todo”, señaló el edil. “Uno asume la responsabilidad considerando que las cosas van a ir bien”, manifestó Martínez, y añadió que “en este período el relacionamiento entre bancadas y ediles viene siendo mucho mejor y no ha habido inconvenientes”.