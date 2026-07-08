Asumió Carlos Rodríguez como nuevo subjefe de la Policía de Colonia

Carlos Rodríguez y Paulo Costa, durante la asunción del nuevo subjefe de Policía de Colonia, el 8 de julio

El departamento “cuenta con un alto índice de estafas y fraudes a través de redes sociales”, indicó el flamante jerarca.

Este miércoles, en la Jefatura de Policía de Colonia, se llevó a cabo el acto de asunción del nuevo subjefe de Policía coloniense, Carlos Rodríguez.

El ex subjefe de la Policía de Montevideo se incorporó al comando encabezado por Paulo Costa, en lugar de Héctor Amaro, quien tomó retiro voluntario tras 36 años en la fuerza policial.

En un breve acto, Rodríguez fue impuesto en el cargo por Costa, quien expresó que “hoy es un día significativo para la jefatura coloniense”.

“La asunción de Rodríguez me hace recordar etapas pasadas”, como “cuando fui oficial instructor de la Escuela Nacional de Policía, donde lo conocí como cadete”. “Sin dudas que ha pasado el tiempo y nuestras trayectorias han cambiado; nos hemos formado y capacitado y hoy nos volvemos a encontrar”, valoró Costa.

El jefe de Policía mencionó que para la jefatura “es un honor haberlo recibido en virtud de sus capacidades, habilidades, don de gente y eso es muy importante para cualquier gestión, sea en el área que sea”.

“Tenemos las expectativas de que Rodríguez nos ayude no solo a combatir el crimen, sino a trabajar para la comunidad que es a quien nos debemos”. “Trabajaremos para que el departamento y el país mejore en ámbitos de convivencia para que sea más seguro y más democrático”, añadió Costa.

Alto índice de estafas en el departamento

En tanto, en diálogo con medios locales, Rodríguez expresó que en este tiempo “se ha estado interiorizando en la situación del departamento, y añadió que “cada localidad es diferente a otra, por lo que la delincuencia también”.

En ese sentido afirmó que “parte de la delincuencia que sucede hoy se da a través de estafas y redes sociales”, y en esa línea dijo que Colonia “está por encima que otras localidades en ese aspecto”.

“Los delincuentes se siguen aprovechando de la gente honesta del interior del país para cometer ese tipo de delitos”, manifestó Rodríguez, y agregó que “nunca está de más generar campañas de sensibilización para explicar, no solamente a las personas mayores, sino a la sociedad en general, a estar atentos a este tipo de fraudes”.

En relación al delito, Rodríguez subrayó que “trataremos de combatir al crimen organizado, a las organizaciones criminales. Hoy sabemos que el delito es transnacional, pero para nosotros también es transdepartamental”, indicó.

Con relación a su llegada a Colonia, el flamante subjefe coloniense señaló que “es un reconocimiento llegar a este departamento”. “Nosotros sabemos que desde la Policía Nacional podemos actuar en cualquier localidad del país y en todo lugar donde uno llega aprenderá cosas nuevas”.

“Cada ciudad cuenta con un tipo de delito, de delincuente, la modalidad, entre otras cosas, entonces eso te hace aprender”, explicó Rodríguez. Además, “el hecho de escuchar a los vecinos y oír sus inquietudes y sus demandas hacen que uno este atento y siempre a la orden de la comunidad”, concluyó.