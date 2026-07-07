+Colonia proyecta un Paseo de Interpretación Costero al sur de las obras en El Calabrés, sobre la faja pública del Río de la Plata

El Ministerio de Ambiente (MA) abrió una puesta en manifiesto para un proyecto presentado por +Colonia, denominado Paseo de Interpretación Costero. Se trata de una obra que convertirá el camino existente al sur del proyecto urbanístico que se está realizando en El Calabrés, en una rambla de aproximadamente 1.400 metros, diseñada para peatones y ciclistas, “con infraestructura moderna y criterios de sostenibilidad”, según se describe en el informe ambiental al que accedió la diaria.

La intervención se desarrollará en la faja pública costera del Río de la Plata, entre el arroyo La Caballada y el camino de acceso a la playa de El Calabrés, sobre un trazado que es utilizado por los colonienses para acceder a la cantera allí ubicada. El objetivo “es consolidar ese recorrido, mejorar sus condiciones de seguridad y accesibilidad, y transformarlo en un corredor costero de uso público”.

El proyecto contempla “la construcción de una senda peatonal accesible y una bicisenda de doble circulación, ambas pavimentadas con adoquines de hormigón”. Además, se le sumará “el acondicionamiento de la calzada existente, nuevas obras de drenaje para el manejo de aguas pluviales y un sistema de iluminación led alimentado con energía solar”.

En el informe se detalla que “se incorporarán espacios de descanso con pérgolas, bancos y cestos de residuos, señalización vial y paisajismo con especies nativas, buscando integrar la infraestructura al paisaje sin alterar las características naturales del lugar”.

Además de mejorar el acceso a la Cantera del Calabrés y a las playas cercanas, el proyecto “contempla la creación de tres accesos peatonales a la costa y la conformación de un circuito recreativo para caminatas, ciclismo y actividades deportivas”.

Según los desarrolladores, desde el punto de vista ambiental, “la intervención incorpora soluciones para captar, conducir y amortiguar las aguas pluviales mediante cunetas verdes, alcantarillas y disipadores de energía, con el objetivo de disminuir la erosión y proteger el entorno costero”.

Una vez finalizadas las obras, la nueva rambla pasará a formar parte de la red vial pública de la Intendencia de Colonia, “consolidando un corredor costero pensado para el uso recreativo, deportivo y turístico”, destaca el informe.

Categorización del proyecto

El proyecto presentado ante el MA fue categorizado como B, dado que la ejecución de la obra puede “tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”. En estos casos, debe hacerse un estudio de impacto ambiental sectorial y puede haber audiencia pública, si así lo disponen las autoridades.

Tras la clasificación, el MA abrió la puesta de manifiesto para que las personas puedan enviar sus comentarios sobre la iniciativa a este link. Posteriormente a la puesta de manifiesto, el MA emite un decreto aprobando o no la iniciativa.