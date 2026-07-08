Nueva edición de la Fiesta del Chocolate de Nueva Helvecia, este domingo

La tradicional celebración ofrecerá más de 8.000 vasos de chocolate caliente, espectáculos, feria gastronómica y propuestas culturales.

8 de julio de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

Este domingo, desde las 9.00, se llevará a cabo la duodécima Fiesta del Chocolate en Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia.

Organizada por el Municipio de Nueva Helvecia junto a las escuelas del hogar de Nueva Helvecia, La Paz, Colonia Valdense y Cufré, la celebración también cuenta con la participación de instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones sociales y decenas de emprendedores.

El evento se ha transformado en una fiesta que genera turismo genuino y recibe visitantes de todo el país.

En ese marco, la actividad se desarrollará en torno a la plaza de los Fundadores y sus alrededores, donde se instalarán decenas de puestos gastronómicos, stands institucionales y una feria de emprendedores. Además, habrá una variada programación artística distribuida en cuatro escenarios que funcionarán simultáneamente durante toda la jornada.

Uno de los principales atractivos será, una vez más, el tradicional chocolate caliente. Desde las primeras horas de la mañana comenzarán a funcionar los ocho puntos de venta, atendidos por instituciones educativas y sociales.

En total se elaborarán más de 8.000 vasos de chocolate, además de unos 600 vasos para diabéticos y celíacos. La Escuela del Hogar de Colonia Valdense se encargará de la venta de productos para celíacos certificados por la Asociación de Celíacos del Uruguay, así como chocolate para diabéticos certificado por la Asociación de Diabéticos del Uruguay.

La preparación del chocolate nuevamente estará a cargo de funcionarios del Batallón 4 de Colonia del Sacramento.