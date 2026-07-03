Inauguran muestra fotográfica colectiva en Colonia, en conjunto con la obra Instantes y memoria de Aurelio González

La exposición estará abierta durante todo el mes de julio en el Centro Cultural Bastión del Carmen.

Este viernes a las 15.00, en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, se inaugura la muestra fotográfica Miradas que nos unen, un trabajo colectivo integrado por el Foto Club de Colonia del Sacramento, Foto Club Durazno y Fotografiarte de Mar del Plata, Argentina.

Con el apoyo de la Intendencia de Colonia y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) de Colonia del Sacramento, los organizadores invitan a visitar “una selección de fotografías que recorren la historia y el presente de nuestra gente, nuestros lugares y nuestras luchas”.

Además, el reconocido fotógrafo Aurelio González expondrá su obra Instantes y memoria. González participará en la inauguración, al igual que autoridades locales e integrantes de los colectivos que imparten clases de fotografía en Colonia, Durazno y Mar del Plata.

La inauguración será este viernes y la muestra permanecerá abierta durante todo julio. La visita se podrá realizar durante todos los días entre las 10.00 y las 18.00, con entrada libre.