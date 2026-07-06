Los datos revelan una mejora en comparación con 2025, alcanzando un pico de 90% de ocupación en Colonia del Sacramento, el sábado 27.

Culminada la primera semana de vacaciones de julio, en la que estudiantes de instituciones públicas estuvieron de receso, el departamento de Colonia registró un promedio de ocupación hotelera del 56%, una cifra que representa una mejora de cinco puntos porcentuales respecto al mismo período registrado en 2025.

A principios de julio, en una visita a Colonia del Sacramento, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, había comentado que “en las comparaciones primarias que hemos realizado, en Colonia los niveles de reservas son más bajos que el año pasado”.

Sin embargo, culminada la semana, según los datos de la Cámara Hotelera de Colonia, las vacaciones de invierno dejaron un balance positivo para el sector turístico coloniense.

De acuerdo con el relevamiento realizado entre los establecimientos hoteleros, el mayor movimiento se concentró el sábado 27 de junio, cuando la ocupación llegó al 90%. Según el comunicado, “el principal impulso” fue la realización de la media maratón internacional de Colonia del Sacramento, donde más de 1.600 inscriptos llegaron a la capital departamental.

Los hoteles de mayor categoría volvieron a liderar la demanda. Los establecimientos de cuatro y cinco estrellas (ocho en total) alcanzaron una ocupación promedio del 66%, nueve puntos por encima del año pasado, cuando habían registrado un 57%.

También se observaron mejoras en el resto de las categorías. Los hoteles de tres estrellas (diez) llegaron al 52% de ocupación, frente al 50% de 2025; las posadas (nueve) crecieron del 41% al 48%, mientras que los hoteles de dos estrellas y hosteles (seis) pasaron del 43% al 46%.

El comportamiento también fue favorable en otras partes del departamento. En efecto, la zona oeste de Colonia (cuatro hoteles consultados) mostró uno de los mayores crecimientos, con una ocupación promedio del 57%, nueve puntos más que el año anterior.

En tanto, en la zona este (cuatro hoteles), el promedio alcanzó el 51%, apenas un punto por debajo del registrado en 2025. Sin embargo, el mejor día de la semana coincidió con el inicio de las vacaciones, cuando la ocupación llegó al 73%, superando el máximo alcanzado durante el mismo período del año pasado.