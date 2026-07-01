Las bajas reservas en vacaciones de invierno en Colonia se deben a falta de propuestas, competencia regional y el Mundial

Para el presidente de la Asociación Turística de Colonia, el departamento tiene “un desafío en materia de infraestructura y oferta”, especialmente “para el público familiar”

En el marco de la presentación del Observatorio Turístico de Colonia este martes en el Centro Bit de Colonia del Sacramento, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, expresó que “en relación con las reservas y ocupaciones durante las vacaciones de invierno, los niveles han disminuido en el departamento”, en comparación con el año pasado.

En diálogo con medios locales, Menoni sostuvo que las reservas para estas vacaciones “muestran un comportamiento dispar según el destino turístico del país”. En esa línea, dijo que “la realidad del sector es heterogénea” y que “no todos los departamentos atraviesan la misma situación”. “No es lo mismo en Colonia que en el litoral o en el este país”, afirmó.

No obstante, indicó que “en las comparaciones que hemos hecho, en Colonia los niveles de reservas son más bajos que el año pasado”.

El ministro sostuvo que uno de los elementos que inciden en la temporada “es la disputa del Mundial 2026”, que afecta “tanto al turismo emisivo como al receptivo”.

Además, agregó que “no es menor la diferencia de precio que estamos teniendo, sobre todo con Argentina, que no es tan favorable como el año pasado”. También señaló que al no coincidir las vacaciones de invierno de Uruguay con las de Argentina y Brasil, “se reduce el flujo de visitantes regionales”.

Falta de infraestructura

Por su parte, Castellano coincidió con el ministro Menoni en que el contexto responde a una combinación de factores. “El Mundial juega un factor importante en la toma de decisiones para hacer turismo”, expresó.

Además, agregó: “Estamos en un momento del país en el que hacer turismo está costando un poco más; Brasil hoy está barato desde el punto de vista de los precios y Argentina es el mercado en el que hay que trabajar”.

El presidente de la Asociación Turística consideró “que el departamento tiene un desafío pendiente en materia de infraestructura y oferta para las vacaciones de invierno, especialmente para el público familiar”.

En ese sentido, señaló la necesidad de desarrollar “más espacios recreativos y de calidad”, como parques y lugares de esparcimiento, además de “fortalecer la programación cultural durante la temporada”.

“Hay que trabajar en propuestas culturales enfocadas en estos mercados para estas épocas, con teatro, espectáculos al aire libre y una agenda más intensa en la Plaza de Toros. Estamos en pañales en este aspecto y hay mucho para hacer”, afirmó Castellano.

Destacó también que Colonia “cuenta con un importante potencial de crecimiento, aunque remarcó que ese desarrollo dependerá del trabajo desarrollado.

“Es un trabajo público-privado y se necesita una participación importante del sector público para que esto avance”, concluyó.

Reservas para la semana

A principios de esta semana, la Cámara Hotelera de Colonia había informado de las reservas para la semana de vacaciones en Colonia del Sacramento. A esa fecha, el porcentaje era de 26% el miércoles 1°, 25% el jueves 2, 30% el viernes 3, y 37% el sábado 4.

Según la institución, últimamente las reservas de habitaciones “se han dado a último momento”, aunque los meses previos a estas vacaciones “las ocupaciones fueron muy bajas”.