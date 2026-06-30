Para el ministro Menoni, la creación del Observatorio Turístico de Colonia es un “salto de calidad” en la gestión del departamento

La herramienta permitirá que más de 600 empresas vinculadas al turismo “dispongan de información oportuna para tomar mejores decisiones”.

Este martes, en el Centro BIT de Colonia del Sacramento, se presentó el Observatorio Turístico de Colonia, herramienta impulsada por la Asociación Turística Departamental, con el apoyo del Ministerio de Turismo (MINTUR) y la Intendencia de Colonia, que busca aportar información estratégica para la toma de decisiones de empresas, emprendedores y organismos públicos vinculados a la actividad turística.

En la conferencia de prensa participaron el ministro de Turismo, Pablo Menoni, el presidente de la Asociación Turística, Andrés Castellano, y el director de Turismo de la comuna coloniense, Martín Álvarez.

Además, estuvieron presentes el intendente coloniense, Guillermo Rodríguez, la subsecretaria del MINTUR, Ana Claudia Caram, y el director nacional de Turismo, Cristian Pos, entre otras autoridades departamentales y nacionales.

Castellano explicó que el observatorio “surge como respuesta a la necesidad de generar información precisa y territorialmente desagregada para un sector que representa uno de los principales motores económicos del departamento”.

Además, recordó que Colonia “es el tercer destino turístico del país”, por detrás de Montevideo y Punta del Este, y que “alberga el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, constituye la principal puerta de ingreso fluvial al Uruguay y genera aproximadamente el 10,4 % de las divisas que aporta el turismo a nivel nacional”.

El presidente de la Asociación Turística destacó que el departamento “cuenta con un amplio entramado empresarial” compuesto por hoteles, establecimientos gastronómicos, guías turísticos, bodegas que integran la Ruta del Vino, productores de la Ruta del Queso, inmobiliarias, comercios y diversos servicios vinculados a la actividad. Además, mencionó nuevos atractivos como la Plaza de Toros y futuros desarrollos culturales.

“Esta herramienta permitirá que más de 600 empresas, junto a la intendencia, el MINTUR, investigadores y emprendedores, dispongan de información oportuna para tomar mejores decisiones”, afirmó Castellano.

El presidente de la asociación recordó que el proyecto comenzó con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), “mediante un programa de soluciones colectivas digitales, y remarcó que el observatorio será de acceso gratuito, transparente y democrático para todos los operadores del sector”.

Entre sus objetivos mencionó “la incorporación de nuevas fuentes de información, la regionalización de los análisis dentro del departamento, el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Asociación Turística y la complementariedad con el Observatorio Nacional de Turismo”.

Por su parte, el ministro Menoni sostuvo que la iniciativa representa “un salto de calidad” en la gestión turística y se alinea “con la estrategia del ministerio de avanzar hacia una administración basada en evidencia y planificación”.

“Ya no alcanza con tomar decisiones sobre la base de datos; debemos planificar con metodología, medir resultados y corregir cuando sea necesario”, expresó.

El jerarca destacó que el observatorio “permitirá actuar de manera proactiva, anticipando tendencias y preferencias de los visitantes”, y valoró “el trabajo conjunto entre el sector público y privado”.

Antes de concluir su oratoria, Menoni elogió el trabajo desarrollado por la Asociación Turística de Colonia: “Están demostrando una vez más la consolidación de una cultura de trabajo, profesional, que alentamos y que contribuye al fortalecimiento del turismo nacional”.

En tanto, el director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, celebró la reactivación del observatorio y aseguró que “es una herramienta necesaria para medir el impacto de las políticas y acciones promocionales”.

“Nos permite saber dónde estamos parados, evaluar si vamos por el camino correcto y corregir las acciones cuando sea necesario, siempre sobre la base de datos reales”, indicó.

Álvarez valoró “el compromiso de la intendencia de aportar información y continuar trabajando de manera articulada con el ministerio y la Asociación Turística”.

Para Álvarez, el observatorio “será un instrumento clave para fortalecer la competitividad del destino, optimizar la planificación y contribuir al crecimiento sostenible de una de las principales actividades económicas del departamento”.