Álvaro Delgado visitó Juan Lacaze y dijo que espera que “la obra de saneamiento culmine y se resuelvan los problemas de la ciudad”

Carlos Moreira, Darío Brugman, María de Lima y Álvaro Delgado, el 7 de julio en el Municipio de Juan Lacaze

El alcalde Darío Brugman confirmó que este jueves se anunciará la reformulación de las obras de saneamiento, iniciadas en 2022; se espera la presencia del presidente Yamandú Orsi.

Este martes, el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, visitó la ciudad de Juan Lacaze para reunirse con el consejo municipal, encabezado por el alcalde del Frente Amplio (FA), Darío Brugman.

Delgado llegó junto al senador nacionalista y exintendente coloniense, Carlos Moreira, y con María de Lima, integrante del directorio blanco.

En diálogo con medios locales, Delgado comentó que el PN “es el partido más territorial del Uruguay”, ya que “somos oposición a nivel nacional”, pero “tenemos 14 intendencias y 96 municipios, por lo que contamos con una inmensa cantidad de intendentes, ediles, alcaldes y concejales”.

En ese marco, “estamos visitando y recorriendo las alcaldías de todo el país”, además de que este año “cumplimos 190 años y la idea es celebrarlo en distintas partes del territorio”, comentó Delgado.

Más allá de las visitas a las intendencias blancas y a las departamentales del PN, Delgado hizo referencia a que “es necesario visitar todas las alcaldías porque reflejan la bondad popular”. “Si bien es el tercer escalón del gobierno, para los vecinos y la gente es el primer nivel y el más importante”, señaló.

Tras la reunión con el alcalde Brugman, el presidente del directorio blanco comentó que “es importante escuchar la situación de Juan Lacaze, cuáles son los problemas y las expectativas que tiene por delante”. En esa línea, dijo que “quedamos bastante entusiasmados por algunas cosas que están por venir”.

Juan Lacaze convivirá con dos obras muy importantes en los próximos meses: en primer lugar, iniciarán las obras de culminación del tendido de red de saneamiento, que comenzó en 2022 y que las malas decisiones tomadas en ese entonces, hicieron que la ciudad quedara destrozada.

Por otro lado, según confirmaron fuentes consultadas por la diaria, las obras de remodelación de la avenida Carminillo Mederos iniciarán en la segunda parte del año. Esta obra fue anunciada en la administración departamental pasada, liderada por Carlos Moreira.

El financiamiento contiene aportes mayoritarios correspondientes a fondos que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado Plan de Gestión y Desarrollo Subnacional III (PDGS III). Además, cuenta con un aporte mínimo por parte del gobierno departamental.

Consultado sobre el empleo de gente local para esas obras, Delgado manifestó que “estas licitaciones las ganan empresas sólidas que muchas de ellas vienen con su personal”, pero en los subcontratos que se realizan “es importante que se pueda tener una base local, con gente de la ciudad para realizar diferentes tareas”.

Saneamiento en Juan Lacaze

La semana pasada, el municipio sabalero había anunciado que el jueves 9, el directorio de OSE se presentará en la ciudad para anunciar la reformulación del proyecto del saneamiento en la localidad. Se espera, además, la presencia del presidente Yamandú Orsi.

Esta obra comenzada bajo la administración encabezada por Luis Lacalle Pou fue “controversial y caótica”, según describieron Delgado y el senador Moreira. “El proceso fue bastante controversial, sobre todo de la forma en que se terminó, entre comillas, la obra”, expresó Delgado.

Moreira, por su parte, recordó el caso “como un trago amargo”: “La gente quedó muy molesta y con razón”, apuntó Delgado, porque el cierre de aquel momento no fue el esperado. “Es muy importante que vengan y ejecuten lo que hay que ejecutar”, añadió el dirigente nacionalista.

Consultado si desde su cargo de secretario de Presidencia había realizado algún balance sobre la obra, Delago dijo que “no hice ningún balance porque ese proceso lo manejaba OSE y no Presidencia”.

“Juan Lacaze estaba fuera del proceso de las 61 localidades que dejamos firmada para hacer saneamiento en el interior del país, recordó Delgado y continuó: “Lamentablemente, el directorio de OSE bajó la cantidad de localidades a 28.

Delgado indicó que espera que “los problemas que quedaron pendientes se resuelvan a la brevedad y no se repita lo sucedido”. “Vi al alcalde bastante optimista en poder hacerlo”, concluyó.