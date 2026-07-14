Presentan libro ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? en Juan Lacaze, el viernes 17

Las autoras Silvia Soler y Moira Sotelo dialogarán con la arqueóloga Maira Malán en el encuentro que se desarrollará en la Biblioteca Rodó.

El viernes 17, a las 17.30, en la Biblioteca Rodó de Juan Lacaze se desarrollará la presentación del libro ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios en la colección Carlos Maeso, una obra que rescata documentos inéditos para reconstruir los orígenes de la arqueología nacional y el papel de decenas de colaboradores anónimos. La presentación estará a cargo de la arqueóloga Maira Malán y contará con la participación de Moira Sotelo y Silvia Soler, autoras del libro editado por +Cerca Ediciones.

Esta publicación propone una nueva mirada sobre una de las colecciones arqueológicas más importantes del país a partir del estudio de más de 200 cartas, fotografías y documentos inéditos pertenecientes al archivo personal de Carlos Maeso y Leila Tuya.

La colección reunida por Carlos Maeso, integrada por más de 65.000 piezas arqueológicas, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1996 y actualmente se encuentra bajo custodia del Ministerio de Educación y Cultura.

Según sus autoras, el libro también invita a reflexionar sobre cómo se construyó el conocimiento arqueológico en Uruguay y sobre las historias que quedaron fuera de los relatos tradicionales. En ese sentido, plantea interrogantes acerca de la memoria, el patrimonio y la presencia indígena en el territorio uruguayo, recuperando voces que durante décadas permanecieron invisibilizadas.