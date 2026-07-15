Proyecto de un municipio para la denominada Costa del Inmigrante genera reparos en Colonia Valdense

Mientras un grupo de vecinos impulsa crear un gobierno local en esa cadena de playas, el Municipio de Colonia Valdense advierte sobre el impacto que tendría sobre “la identidad” de la zona y la distribución de recursos.

El debate sobre la creación de un municipio para la Costa del Inmigrante volvió a instalarse en la agenda política del departamento de Colonia a partir de dos hechos ocurridos en los últimos días. Por un lado, el grupo de trabajo Pro Municipio Costa del Inmigrante realizó una reunión abierta en Playa Fomento para promover la iniciativa y presentar sus fundamentos. Por otro, el municipio de Colonia Valdense manifestó públicamente su preocupación por el eventual avance de ese proyecto durante una sesión abierta, en la que también se informó sobre una propuesta de la Corte Electoral para crear nuevas series de credencial cívica destinadas a los residentes de esa zona de playas, que incluye Fomento, Blancarena, Los Pinos, Britópolis, Brisas del Plata y Santa Regina.

Con el objetivo de avanzar en la creación de un municipio para la Costa del Inmigrante, el grupo de trabajo Pro Municipio Costa del Inmigrante convocó el pasado viernes a una reunión abierta en la plaza de deportes de Playa Fomento. La instancia reunió a vecinos de los distintos balnearios de la costa, así como a representantes de los principales partidos políticos, quienes intercambiaron opiniones sobre la propuesta y manifestaron su disposición a continuar el diálogo.

Durante el encuentro, los integrantes del grupo expusieron los fundamentos de la iniciativa y explicaron el marco jurídico previsto en la Ley 19.272, que regula la creación y funcionamiento de los municipios. Además, respondieron consultas y recogieron aportes de los asistentes para fortalecer la propuesta, según informó Radio del Oeste.

Los promotores recordaron que una iniciativa similar había sido impulsada hace aproximadamente una década por organizaciones de la sociedad civil de la Costa del Inmigrante, aunque entonces no logró prosperar. Entienden que el crecimiento demográfico y el desarrollo experimentado por la zona generan hoy condiciones más favorables para retomar el proyecto.

Asimismo, subrayaron que la propuesta no busca sustituir el rol que actualmente cumplen los municipios de Colonia Valdense y La Paz CP, sino dotar a la Costa del Inmigrante de un gobierno local propio que permita fortalecer la identidad del territorio y canalizar de forma más directa las necesidades y proyectos de sus habitantes.

Tras la reunión, el grupo de trabajo anunció que continuará las gestiones y los contactos con distintos actores políticos e institucionales para dar continuidad al proceso. En diálogo con el citado medio, la integrante del grupo Silvia Aguirre realizó una evaluación positiva de la convocatoria y señaló que el objetivo será ampliar el diálogo con vecinos y autoridades. Por su parte, la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch, que reside en esa zona, manifestó su respaldo a la iniciativa y consideró que actualmente existen condiciones más favorables que en el pasado para avanzar hacia la creación del nuevo municipio.

Preocupación en el municipio de Colonia Valdense

El tema también fue abordado en la sesión abierta realizada este lunes por el municipio de Colonia Valdense. En esa instancia, las autoridades informaron sobre una comunicación recibida de la Corte Electoral de Colonia en la que se propone la creación de dos nuevas series de credencial cívica para la zona de playas de la Costa del Inmigrante, identificadas como NDC y NDD. El objetivo es facilitar que los residentes de ese sector puedan sufragar en circuitos más cercanos a sus domicilios, evitando los traslados hacia Colonia Valdense o La Paz CP.

El concejo municipal manifestó su conformidad con esa iniciativa, al considerar que mejora el acceso de los ciudadanos al ejercicio del voto. Sin embargo, también expresó su preocupación por la posibilidad de que la creación de estas nuevas series pueda estar vinculada a un futuro proceso de conformación de un municipio para la denominada Costa del Inmigrante.

Al término de la sesión, el concejal Javier Tiscornia (Frente Amplio) explicó a Radio del Oeste que esa fuerza política mantiene reparos con respecto a la creación de un nuevo municipio. Señaló que la postura responde, en primer lugar, “a razones históricas, patrimoniales e identitarias” vinculadas a Colonia Valdense y a la conformación de ese territorio.

A ello sumó argumentos de carácter administrativo y económico. Tiscornia indicó que la creación de una nueva jurisdicción implicaría redistribuir los recursos que actualmente reciben los municipios existentes y generar una nueva estructura de gobierno, con los costos de funcionamiento que ello supone.

Tiscornia sostuvo que esa preocupación no corresponde únicamente al Frente Amplio, sino que fue compartida durante la sesión por la totalidad del Concejo Municipal. En ese sentido, indicó que el alcalde y los concejales firmaron una nota en la que dejan constancia de su inquietud con respecto a que la creación de las nuevas series de credencial cívica pueda convertirse, en el futuro, en un antecedente para avanzar hacia la conformación de un nuevo municipio en la Costa del Inmigrante.