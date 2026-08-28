Docentes del Cerp de Colonia del Sacramento respaldan movilización estudiantil contra el plan de titulación de ANEP

La Asamblea Técnico Docente del Centro Regional de Profesores del Suroeste expresó su apoyo a las medidas adoptadas por los estudiantes y cuestionó el mecanismo previsto para titular a docentes sin formación completa.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la Asamblea Técnico Docente (ATD) del Centro Regional de Profesores (CERP) del Suroeste, ubicado en Colonia del Sacramento, manifestó su respaldo a la movilización que llevan adelante los estudiantes del centro en rechazo a un aspecto de la resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) referido a la titulación de docentes en ejercicio.

En ese comunicado, la ATD, reunida “bajo protesta”, expresó su apoyo a “la lucha organizada” de los estudiantes del CERP y de los demás centros de formación docente del país, y manifestó su “firme rechazo” a la resolución del Codicen que establece una línea de trabajo dirigida a docentes sin titulación que cuenten con al menos ocho años de ejercicio en la Dirección General de Educación Secundaria y en la Dirección General de Educación Técnico Profesional, un puntaje mínimo de 71 puntos en inspección y/o dirección durante el último trienio y una formación vinculada al campo de conocimiento en el que enseñan que alcance al menos el 50% de la carrera.

Para ese grupo, la ANEP prevé una propuesta a implementar durante el segundo semestre de 2026, que contempla un dispositivo destinado a reconocer la experiencia docente y una modalidad de cursado virtual con las materias consideradas más importantes para el área de conocimiento correspondiente.

La ATD sostiene que esta resolución “deslegitima nuestro trabajo como formadores, atenta contra la profesionalización docente y, principalmente, va en contra de las/os estudiantes de enseñanza media”.

En ese sentido, los docentes señalaron que los distintos subsistemas de la ANEP deben contar con “reglas de juego claras y transparentes”. Consideraron que la propuesta puede “desestimular el avance en las carreras para quienes actualmente están cursando” y aclararon que no se oponen a la existencia de programas de apoyo, becas o ayudas destinadas a que docentes puedan finalizar sus estudios, sino a que se entregue una acreditación “cuando no se ha aprobado el total de la formación”.

El pronunciamiento de la ATD se suma a la movilización iniciada semanas atrás por los estudiantes de ese centro de formación docente, quienes se declararon en asamblea permanente. El colectivo estudiantil planteó que reconoce la necesidad de generar alternativas de titulación para docentes con años de experiencia, pero reclamó que esas medidas no desvaloricen la formación de quienes actualmente cursan las carreras ni la de los egresados recientes.

Práctica “inadmisible”

El comunicado docente también cuestiona el nivel de inversión destinado a la educación y sostiene que las mejoras en el sistema educativo requieren recursos económicos. “Es inadmisible que se pretenda que nuestro país tenga resultados de excelencia con una inversión insuficiente”, señala.

Finalmente, la ATD reivindica el carácter descentralizado de la formación docente y recuerda que los estudiantes cuentan desde hace al menos 25 años con modalidades para obtener su título en distintos puntos del país, a través de los centros de formación docente.