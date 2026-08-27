La Universidad de la Tercera Edad se instalará en Juan Lacaze

La UNI 3 es una iniciativa educativa que propone la realización de talleres, actividades recreativas, espacios de intercambio y propuestas para estimular la memoria y el desarrollo cognitivo.

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A partir de setiembre, el Centro Don Bosco de Juan Lacaze alojará la Universidad de la Tercera Edad (UNI 3), un espacio que busca combinar el aprendizaje con la recreación, la generación de vínculos y el encuentro entre personas.

La propuesta educativa está dirigida a personas mayores de 18 años, sin límite de edad. No será necesario contar con estudios previos ni conocimientos específicos para participar, ya que UNI 3 “apunta a que cada persona pueda acercarse de acuerdo con sus intereses, posibilidades y deseos de aprender”, explicaron los promotores de esa iniciativa a la diaria.

Entre las actividades previstas se encuentran talleres sobre distintas materias, actividades lúdicas y recreativas, manualidades y propuestas creativas, además de actividades destinadas a estimular la memoria y el desarrollo cognitivo.

Los impulsores de la instalación de UNI 3 en Juan Lacaze destacaron que uno de sus principales objetivos es generar un ámbito de encuentro y socialización, “particularmente importante para aquellas personas que viven solas o que, por diferentes circunstancias, tienen pocas oportunidades de encontrarse con otras”.

Una universidad diferente

UNI 3 es una Universidad Abierta para la Educación No Formal de Adultos. El modelo nació en Francia a partir de la experiencia impulsada por Pierre Vellas y llegó a Uruguay en 1983, cuando el país adoptó la propuesta de UNI 3 Ginebra. Desde entonces, se desarrolló como una experiencia de educación permanente que pone el énfasis no solamente en la transmisión de conocimientos, sino también en la participación, el intercambio y el desarrollo de las capacidades de cada persona, de acuerdo con la información suministrada por esa casa de estudios.

Por eso, su funcionamiento se diferencia del de una universidad tradicional. No existen carreras ni títulos académicos: la propuesta se organiza fundamentalmente mediante aulas-taller, en las que los participantes se reúnen en torno a diferentes temas e intereses. Los talleres son coordinados por animadores socioculturales que aportan sus conocimientos y experiencias de manera honoraria.

La propuesta se define, además, por tres principios: laicidad, gratuidad y universalidad.

Contactos

Las personas interesadas en obtener información sobre las actividades y la inscripción pueden comunicarse a los teléfonos 094 312 599, 098 607 616 o 098 931 862.