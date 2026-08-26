Noche de la Nostalgia: ocupación hotelera en Colonia tuvo un pico el sábado, pero quedó por debajo de 2025

Colonia del Sacramento alcanzó 91% de ocupación el sábado, mientras que el domingo bajó a 69%; en ambos casos, los registros fueron inferiores a los del mismo fin de semana del año pasado.

La antesala del feriado del 25 de agosto dejó un movimiento importante en la hotelería de Colonia, aunque los niveles de ocupación estuvieron por debajo de los registrados durante el mismo fin de semana del año pasado.

Según datos relevados telefónicamente por la Cámara Hotelera de Colonia, el sábado 22 de agosto los establecimientos de la capital departamental alcanzaron una ocupación del 91%, mientras que el domingo 23 el registro descendió al 69%.

El sábado fue el día de mayor actividad. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas llegaron a 95% de ocupación y las posadas alcanzaron 94%, mientras que los hoteles de tres estrellas registraron 74% y los establecimientos de dos estrellas y hosteles llegaron a 81%. Sin embargo, el 91% general quedó cinco puntos porcentuales por debajo del 96% registrado el sábado del mismo fin de semana de 2025.

El descenso fue más marcado el domingo. La ocupación general llegó a 69%, frente al 98% alcanzado en 2025, una diferencia de 29 puntos porcentuales. Ese día, los hoteles de cuatro y cinco estrellas tuvieron 82% de ocupación, las posadas 63%, los hoteles de tres estrellas 54% y los establecimientos de dos estrellas y hosteles 41%.

El movimiento comenzó antes del fin de semana. El viernes 21 la ocupación en la capital departamental había sido de 41%, con diferencias importantes según el tipo de alojamiento: 52% en las posadas, 41% en los hoteles de dos estrellas y hosteles, 40% en los establecimientos de cuatro y cinco estrellas y 30% en los hoteles de tres estrellas. El lunes 24, en la víspera del feriado, la ocupación llegó a 80%, con 85% en los hoteles de cuatro y cinco estrellas, 80% en las posadas y 67% y 66%, respectivamente, en las categorías inferiores.

La comparación también muestra diferencias entre las distintas zonas del departamento. En el este, la ocupación pasó de 16% el viernes a 66% el sábado, 76% el domingo y 75% el lunes. El registro del lunes quedó diez puntos por debajo del 85% alcanzado durante el mismo día de 2025. En el oeste, en tanto, la ocupación fue de 48% el viernes, 78% el sábado, 64% el domingo y 58% el lunes, frente al 89% registrado el 24 de agosto del año pasado.

La Noche de la Nostalgia constituye, como ocurrió el año pasado, uno de los elementos centrales para entender el movimiento turístico de estas fechas.

Operativos de seguridad

La Jefatura de Policía de Colonia hizo un balance del operativo de la Noche de la Nostalgia. En esa jornada se controlaron 227 vehículos, se realizaron 131 espirometrías, en las que se obtuvo cinco resultados positivos, y 11 controles de THC, todos negativos. Hubo un siniestro de tránsito en ruta sin lesionados y tres personas detenidas. Participaron más de 115 policías, además de Caminera, Tránsito departamental y Prefectura.