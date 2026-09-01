Conchillas tendrá un Centro de Cercanía antes de fin de año

El Correo Uruguayo avanza en la instalación del servicio, que permitirá realizar más de 100 trámites y sumará prestaciones de Antel.

Antes de que finalice el presente año, Conchillas contará con un Centro de Cercanía del Correo Uruguayo, luego de las gestiones realizadas por el senador frenteamplista Nicolás Viera ante las autoridades del organismo.

En diálogo con la diaria, Viera dijo que las coordinaciones para concretar la instalación se encuentran avanzadas y actualmente se trabaja en los aspectos contractuales y de acondicionamiento del local.

El espacio funcionará en un inmueble propiedad de Antel. Viera agregó que en “estos días se terminan de ajustar las negociaciones” entre ese organismo, el Correo Uruguayo y la Intendencia de Colonia, para luego comenzar con pequeñas obras de refacción necesarias para adaptar el lugar a sus nuevas funciones.

La instalación permitirá que los vecinos de Conchillas accedan en la propia localidad a más de 100 trámites comprendidos dentro del sistema de Centros de Cercanía. A esos servicios se agregarán prestaciones de Antel y existe además la posibilidad de que otros organismos públicos, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), utilicen el espacio para brindar atención a la población.

“Estoy muy contento con esta noticia que recibí de parte de las autoridades del Correo Uruguayo. Se trabaja para que Conchillas tenga su Centro de Cercanía antes de fin de año porque las coordinaciones están muy avanzadas”, señaló Viera.

El senador explicó que la propuesta comenzó a trabajarse desde el inicio del actual período legislativo, en conjunto con los concejales frenteamplistas de Conchillas Ricardo Guido, Paola Hernández y Gustavo Fripp. “El objetivo es acercar servicios públicos a localidades que actualmente requieren traslados para realizar distintos trámites”, comentó.

Viera ubicó la iniciativa de Conchillas “dentro de una propuesta más amplia para extender la presencia de los Centros de Cercanía en el departamento de Colonia”. En ese sentido, mencionó también a Costa del Inmigrante y Colonia Miguelete como otras localidades para las que planteó la posibilidad de contar con este tipo de servicios.

A partir de las coordinaciones entre el Correo y la Intendencia de Colonia, se incorporó además a Ombúes de Lavalle a esa planificación. De esta manera, la propuesta apunta a ampliar la cobertura territorial de un sistema que ya funciona en localidades como La Paz y Cufré.

Para Viera, la importancia de estos espacios está vinculada directamente con la posibilidad de evitar desplazamientos hacia otras localidades. “Sin lugar a dudas va a redundar en un beneficio importante” para los vecinos, sostuvo Viera, al señalar que los usuarios podrán realizar sus trámites cerca de sus domicilios sin tener que trasladarse en ómnibus a otras ciudades o recurrir a familiares de otras localidades.