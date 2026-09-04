Espacio Bianki celebra siete años en Colonia, con ilustración mexicana, conversatorios y revisión de portafolios

El espacio cultural del Real de San Carlos, creado por el ilustrador argentino Diego Bianchi, festeja su aniversario con actividades gratuitas y la inauguración de una muestra de ilustradores mexicanos.

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Este viernes, el Espacio Bianki, ubicado en Atanasio Sierra 380, en el Real de San Carlos de Colonia del Sacramento, celebra su séptimo aniversario con una jornada dedicada a la ilustración, el intercambio entre artistas y la apertura de una exposición que reúne trabajos de ilustradores mexicanos.

Las actividades comenzarán a las 18.00 con un conversatorio y una instancia de revisión de portafolios y proyectos, que estará a cargo de las invitadas Maru Aguzzi y Caro Curbelo. La propuesta, de acceso gratuito pero con inscripción previa, busca generar un espacio de intercambio sobre las distintas aplicaciones que puede tener la ilustración, tanto en el mercado como en diferentes sectores de la cultura.

La revisión de portafolios estará orientada a compartir herramientas y devoluciones sobre la estructura y presentación de los trabajos, así como sobre los estilos y las búsquedas profesionales de quienes participen. La actividad se extenderá hasta las 19.30.

A las 20.00 será el turno de la inauguración de Gran Salón México, una feria que se presenta por primera vez en Colonia del Sacramento y que reúne piezas originales de una selección de ilustradores mexicanos: Aldo Jarillo, Alejandro Magallanes, Amanda Mijangos, Armando Fonseca, Beto Petiches, Carlos Rodríguez, Dr. Alderete, Israpop, Jimena Estíbaliz, José Fabián Estrada y Rodol Pizano. La entrada es libre.

Un espacio construido alrededor del dibujo y el encuentro

La celebración permite volver sobre el recorrido de un lugar que en pocos años se convirtió en una referencia cultural del Real de San Carlos.

Bianki, reconocido ilustrador argentino, llegó a Colonia del Sacramento a comienzos de la década de 1990 junto con su familia, cuando el entorno todavía estaba marcado por el campo, el monte nativo y unas pocas viviendas.

Tres décadas después, aquel lugar se transformó en un ámbito para la producción artística y, especialmente, para el encuentro. El Espacio Bianki comenzó a funcionar en 2019 y desde entonces ha albergado muestras, conciertos, presentaciones y actividades vinculadas con el dibujo, la pintura y los libros.

En una entrevista con la diaria publicada en 2024, Bianki explicaba que la docencia había adquirido una importancia particular en ese proceso. Dictar clases le permitía, según decía, complementar la actividad solitaria de investigar, ilustrar o trabajar en un libro con la posibilidad de encontrarse con otras personas.

“La docencia permite ensayar otras labores distintas a la solitaria que implica investigar sobre determinado autor, ilustrar o pensar en algún libro de mi autoría”, señalaba entonces.

El artista también definía el espacio como una forma de ampliar ese intercambio. Allí confluyen distintas dimensiones de su actividad: el dibujo, la pintura, los libros, la música, la comida y la conversación.

“Este lugar también me permite no sentirme aislado de mi contexto”, decía Bianki.

Esa idea del encuentro vuelve a aparecer en la programación del aniversario. La presencia de Aguzzi y Curbelo y la llegada, por primera vez a Colonia, de una selección de trabajos de Gran Salón México amplían el carácter del espacio como punto de conexión entre artistas, proyectos y públicos de diferentes lugares.

Una mirada a la ilustración contemporánea mexicana

La exposición que se inaugura este viernes tiene como protagonista a Gran Salón México, una iniciativa independiente dedicada a promover y difundir la ilustración mexicana contemporánea. Según la información proporcionada por la organización, su principal actividad es una feria anual que se realiza en Ciudad de México y que tuvo su primera edición en 2014. También desarrolla Gran Salón Agencia, orientada a vincular a ilustradores con distintos tipos de proyectos.

Maru Aguzzi, una de las invitadas al aniversario, es directora de Gran Salón México y participará tanto en el conversatorio como en la revisión de portafolios.

La otra invitada será Caro Curbelo, licenciada en Diseño Gráfico y directora del estudio de diseño y comunicación Mirá Mamá. Su perfil está vinculado a la gestión cultural y la producción y anteriormente trabajó como directora de Arte en agencias de publicidad. Desde su regreso a Uruguay en 2008 dirige su estudio de diseño y comunicación.

La jornada de este viernes reúne así dos dimensiones que han acompañado el recorrido del Espacio Bianki: por un lado, la exhibición y circulación de obra; por otro, la formación y el intercambio entre quienes producen imágenes.