Intendencia de Colonia abrió inscripciones para 100 “primeras experiencias laborales”

La propuesta está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años y, excepcionalmente, a personas de hasta 40 años con dificultades motrices o intelectuales. Las entrevistas serán del 7 al 24 de setiembre.

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La Dirección de Juventud de la Intendencia de Colonia abrió las inscripciones para una nueva edición del Plan Primera Experiencia de Trabajo, un programa que busca facilitar el acceso a una primera oportunidad laboral y generar instancias de formación y capacitación para jóvenes de ese departamento.

En esta edición se prevé la incorporación de 100 personas que podrán desarrollar su primera experiencia de trabajo tanto en distintas dependencias de la comuna coloniense como en empresas privadas que adhieran al programa.

La propuesta está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años inclusive. De forma excepcional, también podrán acceder personas de entre 18 y 40 años que presenten dificultades motrices o intelectuales.

Según informó la Intendencia de Colonia, el programa procura no solo brindar una primera experiencia laboral, “sino también contribuir a la adquisición de hábitos de trabajo, formación y capacitación, en el marco de las políticas de inclusión social desarrolladas por la Dirección de Juventud”.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción y agendar una entrevista con el equipo técnico de la Dirección de Juventud. La entrevista es obligatoria para incorporarse al programa.

Al momento de la entrevista deberán presentar el formulario completo, cédula de identidad vigente, credencial cívica, constancia de Jura de la Bandera, escolaridad y certificados de estudios y una constancia de actividad por persona expedida por el Banco de Previsión Social.

En el caso de quienes presenten alguna discapacidad, también deberán presentar un certificado médico que avale que pueden desempeñarse en el ámbito laboral. Las personas jóvenes residentes en Florencio Sánchez deberán presentar, además, una constancia policial de domicilio.

Uno de los requisitos establecidos por el programa es residir en el lugar donde sea designada la experiencia laboral.

El formulario puede descargarse desde el sitio web de la Intendencia de Colonia y la entrevista debe agendarse previamente, seleccionando fecha, horario y lugar. En caso de que no haya cupos disponibles para la agenda, la Dirección de Juventud solicita comunicarse directamente con sus oficinas.

Cronograma de entrevistas

Las entrevistas se realizarán en distintas localidades del departamento:

Nueva Palmira: lunes 7, de 8.15 a 11.45, en la Escuela del Hogar.

Juan Lacaze: martes 8, de 12.45 a 16.45, en la Escuela del Hogar.

Rosario: miércoles 9, de 8.00 a 11.30, en la Escuela del Hogar.

Nueva Helvecia: jueves 10, de 9.00 a 10.30, en la sala Juan Carlos Curbelo.

Conchillas: viernes 11, de 9.00 a 10.30, en la Oficina Administrativa.

Florencio Sánchez: lunes 14, de 8.30 a 10.15, en la Escuela del Hogar.

Miguelete: lunes 14, de 10.45 a 11.00, en el municipio.

Cufré: martes 15, de 8.00 a 8.15, en la Oficina Administrativa.

Colonia Valdense: martes 15, de 9.00 a 10.15, en el municipio.

La Paz: martes 15, de 10.45 a 11.00, en el municipio.

Tarariras: miércoles 16, de 12.30 a 14.15, en el municipio.

Ombúes de Lavalle: jueves 17, de 9.00 a 11.15, en la Oficina de Tránsito.

Carmelo: viernes 18 y lunes 21, de 8.00 a 11.45, en la Casa de la Cultura.

Colonia del Sacramento: martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de setiembre, con entrevistas de 8.00 a 11.45 y de 12.30 a 16.15, en la Dirección de Juventud, ubicada en avenida Artigas 327.

Para obtener más información, la Dirección de Juventud recibe consultas en avenida Artigas 327, por los teléfonos 452 26250 y 452 25336, el celular 091 490 469 o el correo electrónico [email protected].