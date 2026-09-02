La Liga de Básquet de Colonia se afilió a la FUBB y apunta a dar un salto en formación y organización

Más de 800 niños practican básquetbol en ese departamento; la afiliación permitirá capacitar entrenadores y árbitros, incorporar herramientas de gestión y ampliar las oportunidades para jugadores y clubes.

La Liga de Básquet de Colonia concretó su afiliación a la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB), una decisión que sus autoridades consideran un punto de inflexión para el desarrollo de la disciplina en el departamento. El nuevo vínculo permitirá avanzar en la formación de entrenadores y árbitros, incorporar herramientas de gestión y digitalización y generar nuevas oportunidades para jugadores y clubes.

La decisión fue tomada por la nueva comisión de neutrales de la Liga, que asumió luego de la renuncia de la anterior comisión en su totalidad. El nuevo cuerpo está integrado por Diego Hernández, como presidente; Gabriel Berger, vicepresidente; Enrique García, secretario, y los vocales Pablo Berger y Juan Pablo Viera.

Según explicó Gabriel Berger a la diaria, una vez asumidas las nuevas autoridades se comenzó a analizar el funcionamiento de la Liga y las posibilidades de crecimiento. En ese proceso surgió la afiliación a la FUBB como una herramienta para avanzar en la organización y profesionalización de la actividad. “Empezamos a trabajar en los aspectos correspondientes a cuál es la función con respecto a nuestro nuevo rol, y vimos una nueva oportunidad para poder profesionalizar y crecer a nivel deportivo, a nivel social”, señaló.

La propuesta fue trasladada a la Federación y luego a las instituciones que integran la Liga. “Tuvimos el visto bueno por parte de ellos, lo conversamos con las instituciones y todos estuvimos en unánime de acuerdo para afiliarnos”, relató Berger.

Formación para árbitros y entrenadores

Uno de los principales cambios estará relacionado con la formación de quienes sostienen la actividad dentro de la cancha. La Liga cuenta actualmente con un grupo reducido de árbitros y busca que la afiliación permita ampliar ese número mediante los cursos que brinda la FUBB. La capacitación permitirá que nuevos árbitros puedan formarse y quedar habilitados para actuar en la Liga de Colonia, además de abrir eventualmente la posibilidad de desempeñarse en otras competencias organizadas por la Federación.

También se iniciará un proceso de formación de entrenadores. La FUBB brindará los cursos correspondientes y la Liga se encuentra elaborando el listado de técnicos que participarán en esta instancia. Berger explicó que se trata de una formación de tres años, dividida en seis semestres. El objetivo es que ese proceso tenga un impacto directo en las categorías formativas. “De esa forma nosotros empezamos a preparar a los niños y darles un poco más de calidad. Pasamos varios escalones para adelante”, sostuvo.

La apuesta, aclaró, no apunta a obtener resultados inmediatos. “Siempre hablamos que es un proceso, por lo cual el resultado no lo vamos a ver a corto plazo, pero sí creemos que esta es la forma, que este es el objetivo que se tenía que haber marcado durante muchos años”.

Más de 800 niños practican básquetbol

La dimensión de la actividad que ya existe en el departamento constituye uno de los principales argumentos para este proceso de crecimiento. Actualmente, más de 800 niños practican básquetbol en los clubes que integran la Liga de Básquet de Colonia.

Para Berger, la afiliación permitirá además ordenar y profesionalizar aspectos vinculados directamente con la participación de esos niños. Los clubes deberán contar con sus registros de jugadores y documentación correspondiente, incluyendo ficha médica y autorización de los padres.

La incorporación de herramientas digitales será otra de las novedades. Actualmente las planillas de los partidos se realizan en papel. Con el nuevo vínculo se podrá acceder al sistema digital utilizado por la Federación, mediante el cual la información de los encuentros se carga en tiempo real.

La herramienta permitirá seguir minuto a minuto los partidos y disponer rápidamente de información sobre puntos, faltas y otros datos de cada encuentro. “Eso le da más visibilidad”, destacó Berger. Hasta ahora, explicó, la Liga debía esperar la recepción de las planillas una vez terminada la jornada para poder procesar los resultados y las estadísticas. El nuevo sistema permitirá contar con esa información de manera inmediata.

Presencia en cuatro localidades

Actualmente, los clubes que integran la Liga de Básquetbol de Colonia tienen presencia en Colonia Valdense, Rosario, Juan Lacaze y Colonia del Sacramento. La competencia tuvo además en distintos momentos la participación de instituciones de otras localidades. Artesano de Nueva Helvecia, Plaza de Nueva Helvecia –actualmente Plaza Helvético– y Carmelo Rowing formaron parte de la actividad en diferentes períodos.

La nueva afiliación ya generó interés de otros clubes del departamento, que se comunicaron con la Liga para conocer las posibilidades de incorporarse en el futuro. La aspiración de las autoridades es que el crecimiento tenga también una dimensión territorial. “Nuestra aspiración es a que cada ciudad tenga un club en el cual se practique el básquetbol y pueda participar en la Liga”, afirmó Berger.

Para las autoridades, una mayor presencia territorial permitiría consolidar la competencia y ampliar el acceso al deporte en el departamento.

El espejo del litoral

La afiliación de Colonia se produce además en un contexto de fortalecimiento de las ligas del litoral y del sur del país. Berger señala como referencia especialmente la Liga de Básquetbol de San José, recientemente afiliada a la FUBB y con una cantidad de clubes similar a la de Colonia.

El básquetbol del litoral tiene, además, una larga tradición en el desarrollo de jugadores y competencias. Paysandú, Salto y Mercedes son algunos de los departamentos que históricamente han tenido un fuerte peso dentro de la disciplina. En ese contexto, la Liga de Colonia busca consolidar su propia estructura y aprovechar el nuevo vínculo con la Federación para dar un paso más en su desarrollo. “Se va profesionalizando en todo sentido, ya desde antes de la afiliación, y con esto buscamos un impulso y también contar con el apoyo de la Federación para lograr más cosas”, resumió Berger.