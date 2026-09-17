Nueva función de Sueño de una noche de verano en Casa de la Cultura de Colonia, el miércoles 23

La obra dirigida por Pedro Chajías, que ya se presentó con entradas agotadas, volverá a tener otra función en esa sala municipal.

El próximo miércoles 23, en el Centro Cultural Bastión del Carmen, se presentará la segunda función de la obra Sueño de una noche de verano, dirigida por el docente Pedro Chajías. La actividad se enmarca en cursos de teatro para adultos desarrollados por la Casa de la Cultura de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia.

La primera función que se desarrolló el miércoles pasado contó con la presencia de más de 250 personas, que agotaron las invitaciones. La entrada es a la gorra y, según los organizadores, quedan muy pocas invitaciones para la próxima edición.

Consultado sobre la obra, Chajías expresó, en diálogo con la diaria, que “es un fenómeno muy lindo el que se está dando”, ya que “la gente viene acompañando de manera muy linda, y eso nos pone a todos muy contentos”. “Las funciones son con entrada libre y a la gorra”, comentó Chajías y añadió que “es algo que está bueno que se conozca sobre esta actividad que atrapó muchísimo a la comunidad coloniense”.

Sobre la obra, el docente explicó que “es una adaptación del clásico de William Shakespeare”. “El montaje cuenta con 24 integrantes en el equipo operativo y 22 actores en escena, tras un intensivo proceso de producción de más de cuatro meses”, explicó Chajías.

Además, agregó que “la puesta en escena integra metodologías de actuación de Constantin Stanislavski, Michael Chekhov, el teatro físico de Jacques Lecoq y técnicas de comedia del arte”. Sobre el futuro de la obra para adultos, indicó que “el elenco prevé adaptar la obra para los jardines del Bastión del Carmen durante la temporada estival”, además de proyectar funciones en el teatro Uamá de Carmelo y otras localidades del departamento de Colonia.

Elenco

En esta versión del clásico teatral, sus personajes están compuestos por los siguientes artistas: Teseo: Carmen Leguísamo; Hipólita: Claudia Beltrán; Egeo: Soraya Saavedra; Filóstrata: Mercedes Mestre; Hermia: Valeria Luque; Elena: Cecilia Paulsen; Lisandro: Nicolás Benítez; Demetrio: César Zurbrigk; Bottom: Hebert Bitancort; Quincio: Fabiana Geymonat; Flauto: Miriam Díaz; Starveling: Norma Charbonnier; Snout: Sofía Robert; Oberón: Enzo Harnay; Titania: Dahiana Gómez; Niña India: Morena Benítez; Hadas: Mirta Durán, Carina Osúcar y Beatriz Zilavi; Pucks (Duendes): Erica Badín, Sam Olivera y Pamela Gonnet. Asistente de dirección: Araceli Viñoly; diseño de vestuario y escenografía: Mirta Durán y Araceli Viñoly; dirección general: Pedro Chajías.