Obra de remodelación de principal arteria de acceso a Juan Lacaze durará 18 meses; trabajos se iniciarán en las próximas semanas

Darío Brugman, el 2 de agosto, durante la firma del contrato de la obra de remodelación de la avenida Carminillo Mederos de Juan Lacaze, en el liceo 2 de la ciudad.

La firma del contrato entre la Intendencia de Colonia y la empresa adjudicataria, Ramón Álvarez, se llevó a cabo en el liceo 2 de esa ciudad; el proyecto tendrá una inversión de 227 millones de pesos.

El miércoles 2, el hall central del liceo 2 de Juan Lacaze pasó de ser un lugar de encuentro diario de estudiantes a convertirse en una sala de conferencias, en la cual autoridades locales, departamentales y nacionales presentaron, y firmaron, el contrato para la obra de remodelación de la avenida Carminillo Mederos, que pasa por enfrente a esa institución educativa.

La obra que se desarrollará en la principal arteria de acceso a la ciudad abarca unos dos kilómetros, desde la calle 12 de Octubre, ubicada en el barrio Villa Pancha, hasta el puente sobre la cañada Blanco, que también se construirá a nuevo. El inicio está previsto para las próximas semanas y tendrá una duración de 18 meses.

El proyecto incluye la realización de cordón cuneta, entubados, veredas, ciclovía, iluminación peatonal, vehicular y forestación. También contempla intervenciones especiales para mejorar y jerarquizar espacios ubicados frente a los dos liceos, el hogar de ancianos, la Seccional 16 de la Policía y el destacamento de Bomberos.

El financiamiento de este proyecto contiene aportes mayoritarios correspondientes a fondos que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado Plan de Gestión y Desarrollo Subnacional III (PDGS III). Además, cuenta con un aporte mínimo por parte del gobierno departamental.

Foto: Ignacio Dotti

“La obra más importante para la ciudad”

El alcalde de Juan Lacaze, Darío Brugman (Frente Amplio), abrió la oratoria en la jornada. Calificó como “histórico” el inicio de la remodelación de la avenida Carminillo Mederos, y consideró que “será la obra de espacios públicos más importante en la historia de la ciudad”. En ese sentido, destacó “el aporte de las autoridades departamentales anteriores y actuales, de la OPP y de los gobiernos municipales que trabajaron para concretar el proyecto”.

La obra “busca modernizar y embellecer la entrada a la ciudad”, valoró Brugman, y añadió que “el municipio también impulsó la incorporación de propuestas al proyecto principal”. Brugman señaló además “la importancia de coordinar mejoras en predios privados ubicados frente a la futura avenida”, como es el caso del Club Alas Rojas y el padrón perteneciente a la familia Campomar, donde “está previsto un fraccionamiento destinado a la construcción de viviendas”.

En cuanto a la ejecución, el alcalde sabalero “resaltó que habrá controles técnicos permanentes”, con una ingeniera y dos sobrestantes, y una participación diaria del municipio. Asimismo, expresó su expectativa de que la empresa adjudicataria, Ramón Álvarez, priorice a trabajadores y proveedores locales, ya que “hay una firme esperanza de que los lacazinos sean tenidos en cuenta para distintos puestos de trabajo, una necesidad imperiosa en esta ciudad”.

Brugman manifestó que, “mediante el trabajo conjunto entre autoridades, empresa y comunidad, la obra pueda inaugurarse en 2028, con buena calidad, costos adecuados y convirtiéndose en un motivo de orgullo para todos los lacazinos”.

Un proyecto concebido en 2019

Otro de los voceros de la tarde fue el director de Obras de la Intendencia de Colonia, Gonzalo Santos. El funcionario explicó que “el proyecto de remodelación de la avenida fue concebido en 2019 y atravesó un extenso proceso de planificación, elaboración de proyectos y contratación de consultorías antes de llegar a su ejecución”.

Santos valoró como punto central la construcción de un nuevo puente sobre la cañada Blanco. “Esta obra fue incorporada al proyecto para solucionar problemas de escurrimiento y anegamiento que afectan no solo el ingreso a la ciudad, sino también distintos sectores de Juan Lacaze, por ejemplo, el barrio Libertad Este”, señaló.

Sobre lo extenso del proceso “para llegar a la firma del día de hoy”, Santos destacó que “se trata de un proceso largo, iniciado hace siete años, y reconoció que la demora pudo generar dudas entre los vecinos sobre si finalmente la obra se concretaría”. Sin embargo, “el proyecto logró avanzar y convertirse en realidad”, manifestó.

María Belén Rico, José Manuel Arenas, Guillermo Rodríguez, Darío Brugman y Gonzalo Santos. Foto: Ignacio Dotti

Una obra importante “para la ciudad, el departamento y el país”

Por su parte, el director de Descentralización de la OPP, José Manuel Arenas, calificó como “histórico” el inicio de la remodelación del acceso a Juan Lacaze y destacó la importancia de la obra tanto para la comunidad local como para el departamento de Colonia y el país.

Arenas, oriundo de la vecina Nueva Helvecia, explicó que “el proyecto será financiado” por el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, una iniciativa que articula las intendencias con el gobierno nacional y que, con financiamiento del BID, “ha destinado cerca de 750 millones de dólares a obras en distintos puntos del país desde 1985”.

“Esta intervención representa una nueva etapa de ese programa en Colonia”, destacó Arenas, luego de obras como la avenida Rodó de Carmelo y la Plaza de Toros del Real de San Carlos. En el caso del proyecto para Juan Lacaze, “el financiamiento se complementará con recursos de la Intendencia de Colonia y con el Fondo de Desarrollo del Interior, también administrado por la OPP”, explicó el funcionario.

Arenas resaltó especialmente que la inversión de 227 millones de pesos, más de cinco millones de dólares, “se destina a una localidad del interior que no es la capital departamental”. La obra “permitirá transformar el acceso a Juan Lacaze y convertirlo en uno de los ingresos urbanos más modernos, atractivos e interesantes del país”, consideró.

“Esta obra es una enorme satisfacción por el trabajo conjunto entre el gobierno nacional, la Intendencia de Colonia y el Municipio de Juan Lacaze, y por el impacto que la obra tendrá en una comunidad que, durante los últimos años, ha atravesado importantes dificultades”, finalizó Arenas.

“Admiración por la población de Juan Lacaze”

En tanto, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, recordó que durante su etapa como secretario general bajo la administración del exintendente Carlos Moreira ya había participado en la concreción de obras financiadas por el PDGS y destacó que, “desde el comienzo, existió la decisión de destinar los fondos del PDGS III a Juan Lacaze”, pese a que “había propuestas para utilizarlos en otras localidades del departamento”.

Rodríguez explicó que la elección de Juan Lacaze respondió “no solo a su importancia demográfica como tercera ciudad de Colonia, sino también a las necesidades de una comunidad que atravesó el cierre de grandes industrias” y que, pese a ello, “mantuvo su capacidad de trabajo, solidaridad y compromiso”. “Tengo una profunda admiración por la población de Juan Lacaze, lo he dicho siempre y no lo hago ahora por demagogia”, enfatizó Rodríguez, y añadió que “este es un lugar donde han pasado muchísimas cosas y sin embargo la gente es consecuente y solidaria”.

El jefe comunal destacó que “esta obra es la más grande para esta administración, con una gran inversión que se asimila a la del frontón de pelota vasca que se inaugura en octubre en el barrio Real de San Carlos”.

Además, el intendente hizo hincapié en la necesidad de “trabajar en conjunto, sin diferencias políticas entre los gobiernos nacional, departamental y municipal”, señalando que lo importante para la población es que “las obras se concreten”.

También manifestó su confianza en la empresa adjudicataria y destacó que “el proyecto tendrá un impacto positivo en la economía local”. En ese sentido, remarcó el compromiso de la constructora “de considerar a trabajadores, comercios y empresas de Juan Lacaze durante el tiempo estimado de obra”.