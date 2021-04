El representante de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Carlos Cardoso, aseguró este lunes que hasta el momento no hubo casos de omisión de asistencia en esta situación de emergencia sanitaria, porque hubo medidas de complementación entre las instituciones. Pero advirtió, en diálogo con Informativo Sarandí que, según las proyecciones de los matemáticos, “hacia fines de esta semana no había disponibilidad de camas” en las unidades de cuidados intensivos. La proyección toma en cuenta la cantidad de ingresos a CTI y los relaciona con las altas y los fallecidos, y señaló que el indicador actualmente se encuentra por encima de 1,5.

“En términos simplistas, de disponibilidad de camas hoy, hacia fines de esta semana no habría disponibilidad de camas, pero esto no es tan simple porque las medidas de gestión también cuentan”, dijo, en relación a la adaptación de lugares de internación para recibir pacientes con esta enfermedad, la redistribución que se aplica “para diferir lo más posible que se llegue a un momento de no disponibilidad pura”.

Esto coincide con lo que había adelantado Fernando Paganini, coordinador del área de datos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), en Subrayado, quien advirtió el 8 de abril que en 10 a 14 días no habría disponibilidad de camas de seguir con las mismas tendencia de crecimiento de casos.

Cardoso mostró su preocupación por la falta de personal capacitado para el trabajo en unidades de cuidado intensivo, y dijo que actualmente se está trabajando “en forma estresada” y “agobiada”. También mencionó que si bien todavía hay disponibilidad de algunos insumos médicos, como sedantes, “hay preocupación porque hay una demanda aumentada, y la oferta digamos obviamente no puede acompañar de igual forma esa demanda por ahora”.

Respecto a la eventual falta de oxígeno medicinal, tema sobre el cual el Ministerio de Salud Pública (MSP) advirtió a las instituciones mediante un comunicado, Cardoso indicó que una de las dos empresas que trabajan en el país está en gestiones para poner en marcha una planta que tiene actualmente en desuso. Para eso requiere el ingreso al país de técnicos argentinos y chilenos, solicitud que ya elevó al MSP. “Hasta el momento no ha sido necesario, pero va a serlo si esto sigue así, sabemos que se ingresaron esos trámites para poner en marcha una segunda planta”, señaló.

”Pequeño quiebre de tendencia” en crecimiento de casos, que sigue siendo exponencial

Por su parte, el ingeniero Andrés Ferragut, integrante del equipo de datos del GACH, también reafirmó la preocupación por la inminente ocupación de los CTI: “si tengo un promedio de 40 ingresos por días a CTI, y si eso se sostiene en cinco días, voy a tener 600 camas ocupadas”, explicó en el programa Doble Click, debido a que los pacientes con covid-19 tienen un promedio de internación de 15 días. “No hay ningún sistema que pueda seguir el ritmo al crecimiento exponencial”, señaló, reafirmando lo manifestado días atrás.

Mencionó que hay “algunas señales auspiciosas” respecto de la evolución de los casos, ya que, según dijo, desde el 1º de abril “se observa un pequeño quiebre de tendencia” en la tasa de reproducción de la epidemia, conocida como R. A fines de marzo se ubicó en 1,2 y en abril está por debajo de 1,1, indicó, pero advirtió que sigue por encima de 1, lo que indica que se mantiene en un ritmo de crecimiento exponencial. “Está un poco más lento pero sigue creciendo, todavía no hemos dado vuelta la curva”, afirmó.

Ferragut opinó en términos personales que para aplanar la curva “se requiere de compromiso de todos y liderazgo del gobierno”, y se preguntó: “¿queremos quedarnos en esta situación con 40 decesos diarios?”, lo que significa, dijo, 1200 muertes en un mes. “No me parece razonable para una enfermedad que, con medidas de prevención, cuidado y esfuerzos se puede llevar a niveles del año pasado”, opinó, y manifestó sus dudas respecto cómo generar “conciencia generalizada”: “no sé si se comunica la gravedad de la situación”.