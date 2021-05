“No soy especialista en el tema. Estoy escuchando desde temprano muchas explicaciones”, dijo este viernes el presidente Luis Lacalle Pou en referencia al récord de nuevos casos de coronavirus que se registró este jueves, cuando la cifra llegó a 4.581. “Porque se hicieron más test fue una [explicación]”, dijo el mandatario, ya que se pasó de unos 14.000 test diarios a 21.000, pero agregó: “Si eso es así, entonces podríamos estar ante la situación de que si hiciéramos 40.000 habría 8.000 casos”.

Otra posible explicación que se maneja desde el Ministerio de Salud Pública es que el crecimiento de casos responde al aumento de la movilidad relacionada al Día de la Madre, aunque el mandatario señaló que “no sé si me cierra del todo, debería tener más elementos”. Asimismo, puntualizó que “si bien hubo un aumento de casos, no hubo un aumento en tratamiento intensivo: sigue bajando semanalmente. Tampoco hubo un salto en los fallecidos”.

Con respecto a la situación de varios sectores que se ven afectados por las medidas de restricción de la movilidad tomadas por el gobierno, Lacalle comentó: “Surgen preguntas, yo las entiendo. Me pongo en los zapatos de muchos uruguayos que dicen por qué sí los gimnasios y no los espectáculos culturales. No hay una discrecionalidad total, hay una valoración que trata de ser justa, que como toda acción humana tiene un porcentaje de injusto. Estamos tratando de volver a determinadas actividades que de alguna manera la gente practica”.

En particular sobre los reclamos que realizaron los dueños de gimnasios y también el sector cultural, el presidente opinó: “Es bueno que los uruguayos se hagan oír, sobre todo cuando lo que se reclama es justo”, y agregó: “La gente quiere laburar, no quiere subsidios. Quiere hacer sus cosas. Los reclamos son lógicos, son justos, pero no es lo que determina la acción de un gobierno, simplemente se escucha”. En esta línea mencionó la iniciativa del “pase verde para no tener aforos en espectáculos y fiestas, luego de más de un año de pasarla muy mal la gente que se dedica al arte y a organizar eventos”.

Agregó que “la idea es ir abriendo en la medida en que avance la vacunación, la inmunización”. Sobre la campaña que desarrolla el ministerio afirmó que “viene bien” y resaltó que se va a llegar “a 2,5 millones de dosis” este viernes. Adelantó que se reunirán la semana que viene para despejar algunas de las principales interrogantes del plan a futuro: la vacunación de adolescentes, la necesidad de una tercera dosis, la posibilidad, el año que viene, de tener que recibir un refuerzo de vacunas.

Para Lacalle Pou, “el equilibrio es complejo, ha sido muy complicado [tomar] las decisiones. Sobre el tema de la educación, es fundamental y es uno de los que más nos preocupan. [Con respecto a] Otras actividades, como el deporte, saben lo bien que hace no sólo al estado físico sino mental de los uruguayos: ayuda, socializa, mejora la salud en todas las edades, y por eso también la apertura. Aquello de que para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario es una constante”.

Según adelantó el mandatario, es probable que en la semana haya noticias sobre las nuevas etapas de la vuelta a la presencialidad en la educación.

El mandatario hizo estas declaraciones luego de inaugurar un destacamento de Bomberos en Santa Clara, en Treinta y Tres, de donde aseguró que se lleva planteos de los vecinos sobre “el tema educativo, laboral y sanitario”.